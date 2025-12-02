Sa hrvatskog tržišta povlači se švargla , mesna prerađevina od 500 do 600 grama krapinskog proizvođača "Presečki", zbog utvrđene bakterije listerija monocytogenes, saopštio je danas Državni inspektorat.

- Proizvod nije u skladu sa Uredbom Komisije EU o mikrobiološkim kriterijumima za hranu, a podaci se odnose isključivo na navedeni proizvod - navodi se u saopštenju.