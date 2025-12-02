Švargla ima oznaku "upotrebiti do 16. januara 2026." i broj LOT P-25/812
Utvrđena bakterija: Ovaj suhomesnati proizvod se hitno povlači sa tržišta!
Sa hrvatskog tržišta povlači se švargla, mesna prerađevina od 500 do 600 grama krapinskog proizvođača "Presečki", zbog utvrđene bakterije listerija monocytogenes, saopštio je danas Državni inspektorat.
Švargla ima oznaku "upotrebiti do 16. januara 2026." i broj LOT P-25/812.
Proizvođač je "Presečki", mesnica, trgovina, ugostiteljstvo i prevoz iz Krapine.
- Proizvod nije u skladu sa Uredbom Komisije EU o mikrobiološkim kriterijumima za hranu, a podaci se odnose isključivo na navedeni proizvod - navodi se u saopštenju.
