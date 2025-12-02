Slušaj vest

Ovo nije prvi put da se proizvođač aviona suočava sa sitnim strukturnim nedostacima. Erbasov rival, Boing, zaustavio je isporuke svog modela 787 Drimlajner nakon što je pronašao sitne razmake u spojevima trupa, dok je Erbasov A380 superdžambo zahtevao dodatne radove na krilima nakon što su primećene male pukotine.

Sporni paneli nalaze se na gornjem delu A320 i sa obe strane glavnih prednjih vrata. Inženjeri Erbasa utvrdili su da problem ne predstavlja bezbednosni rizik za avione koji još nisu isporučeni, navodi se u prezentaciji.

Avioni sa panelima koji ne ispunjavaju specifikacije i dalje mogu biti isporučeni, ali će ti paneli morati da budu zamenjeni u unapred određenom roku, rekao je izvor upoznat s problemom.

Problem bi mogao da predstavlja rizik po plovidbenost za avione u upotrebi kod kojih su paneli previše tanki na mestima gde je naknadno tokom popravki skinut dodatni materijal, navodi dokument. Erbas je u prezentaciji naveo da je rizik od "brze dekompresije" malo verovatan, ali se "ne može isključiti" u ovom trenutku.