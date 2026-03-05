Slušaj vest

Dan nakon dizela, najjeftiniji benzin u Nemačkoj takođe je probio granicu od dva evra, objavilo je nacionalno automobilsko udruženje ADAC, prenela je nemačka novinska agencija (DPA).

Benzin E10 je jutros koštao 2,03 evra. Prethodnog dana cena je i dalje bila 1,995 evra po litru.

Gorivo u Nemačkoj je često skuplje ujutru, a ponekad padne i do 10 centi do večeri.

Nacionalni prosek za dizel je u četvrtak skočio na 2,086 evra po litru, nakon 2,054 prethodnog dana.

Dizel je takođe porastao brže od benzina u ranim fazama rata u Ukrajini, delom zato što može da zameni prirodni gas u nekim industrijama.

Cene nafte i gasa su naglo porasle od napada SAD i Izraela na Iran u subotu, a dodatno otkako je Iran otežao transport kroz Ormuski moreuz, kroz koji prolazi oko petine globalnog transporta nafte i gasa.