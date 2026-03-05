Slušaj vest

Košulje i bluze marke Eterna nalaze se u bezbroj nemačkih garderobera. Ali posle 163 godine, ova tradicionalna kompanija je prestala sa radom. Rukovodstvo je objavilo da će nesolventna kompanija sa sedištem u Pasauu prestati sa radom ovog leta.

Tokom proteklih nekoliko meseci nije pronađen kupac koji bi u potpunosti preuzeo ovog tekstilnog giganta koji se bori. Iako je u početku bilo više od dvadeset upita potencijalnih investitora, svi su na kraju odustali.

Šta se desilo sa "vladarom“ kancelarijskih košulja?

Kompanija, osnovana 1863. godine, zapošljava oko 400 ljudi u svom sedištu u Pasau. Eterna je svetski poznata po svojim poslovnim košuljama, a njena glavna grupa kupaca su kancelarijski radnici i menadžeri. Kompanija je podnela zahtev za bankrot u decembru prošle godine, ali je proces prodaje završen bez rezultata.

- Nastavak poslovanja kompanije Eterna u Pasau je nažalost isključen - saopštila je uprava.

Foto: Shutter

Prodaje se samo robna marka "Eterna“. To znači da bi brend mogao da opstane na tržištu, ali je veoma verovatno da više neće imati nikakvu vezu sa originalnom kompanijom niti kvalitetom na koji su kupci navikli.

Problemi koji traju godinama

Eterna je bila jedna od retkih preostalih tradicionalnih kompanija u nekada prosperitetnoj nemačkoj industriji odeće, ali se dugo borila sa finansijskim problemima. Prošli su kroz proces restrukturiranja već 2021. godine. Modni sektor uopšte je u krizi, koja pogađa i proizvođače i trgovce na malo.Istorija

Istorija kompanije počela je u Beču kao tekstilna radionica i fabrika donjeg veša, a današnje sedište u Pasau otvoreno je 1927. godine. Odbor poverilaca odobrio je zatvaranje, koje bi trebalo da bude završeno do leta 2026. godine.