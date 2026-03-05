Slušaj vest

Kampanja, koju su pokrenuli aktivisti koji sebe nazivaju demokratskim pokretom, poziva korisnike da otkažu pretplate na ChatGPT, a proširila se i van SAD, uz javnu podršku pojedinih poznatih ličnosti.

Na sajtu quitgpt.org navodi se da je ChatGPT najveći chatbot na svetu, ali da mu je tržišna pozicija krhka i da OpenAI navodno posluje s velikim gubicima. Organizatori tvrde da žele da pošalju poruku kompanijama koje sarađuju sa američkim imigracionim vlastima (ICE), uz poruku da takve odluke „neće proći nekažnjeno“. U sredu su objavili da imaju više od 2,5 miliona potpisa podrške bojkotu.

Anthropic odbio, Altman nije

Organizatori kampanje navode da je 27. februara konkurentska kompanija Anthropic odbila da Pentagonu omogući neograničen pristup svojoj veštačkoj inteligenciji za masovni nadzor ili razvoj autonomnog oružja, dok je direktor OpenAI-ja Sem Altman, kako tvrde, prihvatio sporazum koji omogućava korišćenje njihove tehnologije u „svrhe dozvoljene zakonom“, uključujući potencijalne vojne primene.

Sem Altman Foto: Shutterstock

Takođe podsećaju da su predsednik OpenAI-ja Greg Brokman i njegova supruga 2025. godine donirali 25 miliona dolara organizaciji MAGA Inc., dok je Altman donirao milion dolara inauguracionom fondu Donalda Trampa.

Organizatori optužuju OpenAI da se politički približava Trampu, kao i da ChatGPT podstiče probleme mentalnog zdravlja kroz stvaranje zavisnosti i zamenu ljudskih odnosa AI partnerima. Kao dodatni razlog za bojkot navode i planove o uvođenju reklama u ChatGPT.

Open AI gubi 14 milijardi dolara

Pojedini mediji prenose da je, prema navodima istoričara Rutgera Bregmana, OpenAI na putu da ove godine izgubi 14 milijardi dolara prihoda usled pada tržišnog udela, kao i da je Altman priznao određene greške u poslovanju.

U međuvremenu, Altman je najavio izmene sporazuma sa američkom vladom, uključujući izričitu zabranu korišćenja OpenAI sistema za nadzor američkih građana. Na mreži X naveo je da se uvode dodatne mere zaštite kako bi se sprečila zloupotreba sistema za domaće špijuniranje, kao i da bi eventualna upotreba od strane obaveštajnih službi zahtevala posebne izmene ugovora.

Na pitanje o bojkotu, ChatGPT je odgovorio diplomatski, ističući da je legitimno raspravljati o vojnoj upotrebi veštačke inteligencije, političkim donacijama i potrebi za regulacijom, ali i da je važno razlikovati proverene činjenice od emotivno obojenih interpretacija. Navodi se da je bojkot legitiman oblik građanskog pritiska, ali da odluke treba donositi na osnovu informacija i odgovornog promišljanja.