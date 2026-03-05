Slušaj vest

Bankama u Srbiji plaćamo i po više različitih naknada. Otvaranje tekućeg računa uglavnom je besplatno, ali zato održavanje košta, a mesečne cene se kreću od oko 200 do čak 1.000 dinara, u zavisnosti od paketa usluga koje banka nudi, zbog čega ih je često teško i uporediti.

Drago je podelio sa nama svoj godišnji ukupan ceh za bankarske naknade, koji iznosi čak 7.255 dinara, pokazuju podaci iz godišnjeg izveštaja banke.

"Imam prosečnu platu i račun kao i verovatno većina ljudi u Beogradu, ali me je ipak iznenadilo kada sam video koliki je ukupni iznos kada se sve sabere", kaže za nas Drago (32).

Najveći deo troškova - vođenje računa

Prema njegovim rečima, najveći deo troškova otpada na vođenje platnog računa. Samo za ovu stavku banka mu je tokom godine naplatila 5.700 dinara, jer mesečna naknada iznosi 475 dinara.

Pored toga, Drago je tokom godine koristio i instant platne naloge putem elektronskog ili mobilnog bankarstva, za koje je platio 15 dinara po nalogu, ukupno 975 dinara za 65 transakcija.

Dodatni trošak nastao je i prilikom kupovine na rate na prodajnom mestu trgovca, gde je naknada 40 dinara po transakciji, što ga je ukupno koštalo 400 dinara.

Drago je takođe dva puta podizao novac na šalteru banke koristeći debitnu karticu, gde je provizija 2 odsto, ali najmanje 90 dinara po transakciji, pa je za ove dve isplate platio ukupno 180 dinara.

"Kada sve saberem, dođe se do iznosa koji uopšte nije mali", kaže on.

Podsetimo, banke u Srbiji su u jednom trenutku počele da nude i jeftinije pakete usluga, nakon odluke Narodne banke Srbije kojom su podstaknute da smanje pojedine naknade. Tako je uveden i takozvani osnovni platni račun, čije održavanje košta oko 150 dinara mesečno.

Osnovni račun u banci od 150 dinara

Račun sa osnovnim uslugama mora da obuhvati:

tekući dinarski račun u banci

besplatno podizanje gotovine na šalteru i bankomatima sopstvene banke

besplatnu debitnu karticu

mobilno i elektronsko bankarstvo koje omogućava neograničen broj transakcija putem QR koda na prodajnim mestima

Banke su, u skladu sa Zakonom o platnim uslugama, dužne da o promenama naknada obaveste korisnike najmanje dva meseca unapred.

Da napomenemo, ovde je reč o održavanju prosečnog računa, a postoje primeri gde ove cifre idu i do 18.000 dinara.