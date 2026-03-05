Slušaj vest

U Hrvatskoj se plate u građevinskim poslovima trenutno značajno razlikuju od proseka u mnogim drugim zanimanjima. Posebno dobro zarađuju šefovi gradilišta. Prema podacima o platama za ovu poziciju, neto mesečna zarada obično iznosi između 1.480 i 2.891 evra. To znači da većina ljudi na ovoj poziciji prima solidnu platu u evrima, dok se najniže i najviše vrednosti razlikuju u zavisnosti od iskustva i poslodavca.

10% najnižih plata u ovoj profesiji je manje od oko 1.480 evra,

10% najviših plata prelazi 2.891 evra mesečno.

Ovo su neto iznosi, što znači da je to novac koji radnik dobije „na ruke“ nakon oporezivanja.

Šta utiče na platu?

Visina plate šefa gradilišta zavisi od više faktora:

Iskustvo u struci - što duže radiš i imaš više projekata iza sebe, to obično dobijaš veću zaradu.

Velicina i tip građevinskih projekata - veći projekti i ozbiljnije kompanije često plaćaju bolje.

Regija i grad u kojem radiš - plate su često više u velikim urbanim centrima ili u oblastima sa većim troškovima života.

Odgovornosti i obim posla - šef koji vodi veće timove i komplekse radove može imati i bolju platu.

Šta radi šef gradilišta?

Šef gradilišta, poznat i kao rukovodilac gradilišta, odgovoran je za organizaciju i praćenje svih radova na izgradnji — od početnog planiranja, raspoređivanja radnika, preko kontrole kvaliteta i sigurnosti, do završetka radova u skladu sa planom i rokovima.

Šta kažu stručnjaci