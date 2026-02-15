Slušaj vest

U Hrvatskoj se već godinama vode rasprave o tome koja su zanimanja najisplativija, a jednog korisnika popularne društvene mreže Reddit posebno je zanimalo kolike su plate u sledećim profesijama: građevinski inženjer, inženjer elektrotehnike, inženjer elektroenergetike, inženjer automatike, medicinski tehničar i prehrambeni tehničar.

Prekovremeni rad uvećava zaradu

- Prijatelj je završio srednju medicinsku školu i radi u jednoj bolnici u Zagrebu, gde pomaže lekaru na operacijama. Radi prekovremeno, ima dežurstva od 24 sata, pripravnosti i svašta još. Prošlog meseca dobio je 2.700 evra, a bilo je meseci kada je dobijao i više. Naravno da to nije realna plata za 40 radnih sati nedeljno i naravno da je nagurao mnogo prekovremenih, ali on je srednju školu završio pre manje od dve godine - napisao je jedan korisnik i dodao:

- Nađite mi građevinskog inženjera koji sa dve godine radnog iskustva ima platu veću od 1.600 evra. Nažalost, sumnjam da ćete ga naći. Znam da inženjeri imaju radnu nedelju od 40 sati i da to nije proporcionalno, ali isto tako lepo je kada sa 21–22 godine možeš da radiš prekovremeno i zaradiš znatno više novca u odnosu na svoje vršnjake", poručio je on.

"Imam 120 evra dnevno"

- Iz prve ruke znam inženjere elektrotehnike u energetici sa dve godine iskustva koji imaju platu od 2.700 evra, uz desetak sati prekovremenog rada mesečno i jedan odrađen vikend (za koji dobiju slobodne dane). Lokacija – Zagreb - otkriva drugi korisnik.

- U Hrvatskoj inženjeri uglavnom nemaju visoke plate. Većina je zaposlena u velikim sistemima, a zarade se kreću oko 2.200–2.500 evra. Ja sa srednjom stručnom spremom imam veću platu, ali radim u prodaji i u maloj firmi, pa imam bolje uslove nego da sam u velikom sistemu… Tamo te vrlo brzo zamene nekim novim sa fakulteta i ponude mu 1.500 evra (ako i toliko). Mislim da su trenutno najtraženija zanatska, tzv. "blue collar" zanimanja i da je to najlakši put da postaneš neki "majstor" - navodi još jedan komentator.

- Plate inženjera elektrotehnike i građevine znatno su manje od toga. Trenutno se kreće sa 1.000–1.200 evra, prosek je oko 1.500 sa iskustvom, a gornjih 10 odsto ide oko 2.000 evra. Ja imam sedam godina iskustva, pečat i 1.500 evra, i to mi je do sada najveća plata - piše jedan korisnik Reddita.

- Ja sam keramičar i imam 120 evra dnevno, ko mi ne veruje - ne mora - poručuje jedan komentator.

- Od ponuđenih zanimanja, verovatno su najisplativiji inženjeri automatike, jer su dnevnice na terenu u inostranstvu znatno veće nego ovde. Radim kao inženjer elektroenergetike u Zagrebu, imam šest godina iskustva i platu od 2.200 evra neto. Većina mojih bivših kolega ne radi za manje od 2.000 evra neto, a neki zarađuju i znatno više - zaključuje još jedan korisnik Reddita.