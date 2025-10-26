Slušaj vest

- Ako ste električar, vodoinstalater, stolar, biće potrebno stotine hiljada takvih radnika da izgradimo sve ove fabrike - rekao je Huang za Channel 4, naglašavajući da data-centri zahtevaju ogromnu fizičku infrastrukturu.

Ljudi, ne diplome

Rast centara podataka donosi i vrlo konkretne brojke: jedan objekat od 250.000 kvadrata angažuje do 1.500 građevinskih radnika tokom izgradnje, a mnoga od tih radnih mesta u inostranstvu plaćena su i više od 100.000 dolara godišnje - bez fakultetske diplome.

Po završetku, stalni operativni tim broji oko 50 zaposlenih, dok svako takvo radno mesto generiše još 3,5 indirektnih radnih mesta u lokalnoj ekonomiji, navodi Fortune.

Huang veruje da sledeći tehnološki bum neće voditi samo programeri, već ljudi koji grade, spajaju, montiraju i održavaju infrastrukturu koja pokreće AI.

„Sledeća generacija milionera biće vodoinstalateri i električari, a ne nužno softverski inženjeri,“ poručuje šef Nvidije.

Njegov stav dele i drugi industrijski lideri. Izvršni direktor Forda, Džim Farli, upozorava da američke ambicije u oblasti AI neće biti ostvarene bez ključnih radnika koji mogu da izgrade i održavaju data-centre, prenosi Forbes.

Manjak majstora i u regionu

Stručnjaci upozoravaju da, uprkos ogromnoj potrebi za održavanjem i popravkom automobila, broj automehaničara opada iz godine u godinu.

Ovaj zanat se suočava sa ozbiljnim izazovima, od nedostatka radnika do sve veće automatizacije i tehnoloških promena. Najnoviji izveštaj o obrazovanju u automobilskoj industriji Instituta za automobilsku industriju (IMI) otkriva da su u poslednjem kvartalu 2024. godine kvalifikacije u automobilskoj industriji pale za četiri procenta u odnosu na prethodnu godinu.

Ovo je u suprotnosti sa porastom od šest procenata u ukupnom broju stručnih tehničkih sertifikata i odražava ono što IMI opisuje kao „dugoročno usporavanje“ ulaska talenata u sektor.

Pad broja izdatih kvalifikacija nastavio se i u 2025. godini, a u prvoj polovini školske 2024/25. godine (septembar-mart) zabeležen je ukupni pad od tri procenta u odnosu na prethodnu godinu u broju započetih mesta za šegrtovanje u automobilskoj industriji.

