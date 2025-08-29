Slušaj vest

Odnos između zanata i akademskih profesija menja se brže nego ikada. Zarade mnogih zanatlija danas prevazilaze prihode arhitekata ili inženjera, a taj trend nije samo domaći, već i globalni.

Ipak, veća plata ne znači i lakši život, jer fizički rad sa sobom nosi posledice – od povreda kičme i zglobova do rizika koji može prekinuti karijeru.

Prosečna zarada u junu u Srbiji iznosi 107.075 dinara Foto: Shutterstock

Granica između sigurnog i isplativog posla postaje sve tanja, a više o tome su pričali gosti kod Jovane Grgurević na Kurir televiziji, a oni su bili Milan Stanišić, zavarivač, Nebojša Atanacković, predsednik Unije poslodavaca Srbije i Saša Torlaković, predsednik Sindikata građevinara.

Stanišić je odgonetnuo da li bi se opredelio za fakultet da život krene iznova:

Zarada zavarivača

- Nismo svi rođeni kao odlikaši koji završavaju fakultet, mora da ima i zanatlija. Svakako da nije lagan posao zavarivača. Lično smatram da je posle rudnika to najteži posao. Zavarivači kod nas trenutno, a tu pričam o onima koji zavarivaju cevi, dakle gasovod, mogu da zarade i po meni njima ne treba inostranstvo. Ko god želi njihovu uslugu sigurno mora da izdvoji 10-15 evra po satu, a to mesečno prosečno može da izađe oko 2.200 evra mesečno i zašto bi takav otišao u Nemačku.

Zanatlije zarađuju više od inžinjera? Evo šta je za Kurir rekao zavarivač cevi Izvor: Kurir televizija

Atanacković je pričao o razlici u zaradi između ljudi sa diplomom i samoučenih zanatlija:

- Ljudi provedu godine na fakultetu, pa krenu da rade kasnije. Neretko rade poslove za koje se nisu školovani. Uvek je na visokoj ceni nešto čega nema, dakle što je veća potreba za nekim zanimanjem, a manja ponuda, to je cena tih izvršioca veća. Mi nismo mogli da predvidimo šta će se desiti, ovolika tehnološka revolucija, uvođenje elektronike u svrsi pomagala, a izostanak volje da se ljudi bave aktivnostima koje zahtevaju fizičku snagu, ali ima i druga stvar, ljudi nekada rade ono što vole. Što se tiče zavarivanja, nisam siguran da neko to voli, osim toga što neće imati muku da nađe posao.

Torlaković se nadovezao na temu, pa istakao:

- Vaša zarada bi trebalo da bude određena na osnovu vaše stručne spreme, složenosti, odgovornosti i radnog učinka. Na osnovu ta četiri parametra vi zarađujete zaradu. Ni kod Milana neće svaki radnik imati istu platu, iako je posao zavarivača, jer ovo četvrto određuje zaradu. Dakle, neko će imati bolji učinak, pa će brže i bolje da izvrši posao i neće imati probleme u varovima, dok će drugi ostavljati rupe i nesigurne varove. Svejedno je i u administraciji, kao i u industrijskim radovima.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

ZARADA ZANATLIJA I ONIH SA FAKULTETOM: