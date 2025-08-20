Slušaj vest

Zanat ili fakultet, ko bi trebalo da zarađuje više, sve je češće pitanje. Utisak je da je zarada zanatlija u Srbiji prestigla ono što ostvare visokobrazovani poput lekara ili nastavnika.

Prema podacima Infostuda, vodoinstalateri, električari, automehaničari i keramičari ostvaruju zaradu od 1.500 do 2.000 evra. Pojedini majstori u traženim oblastima mogu zaraditi i do 2.500 evra mesečno, pokazala je analiza sajta Infostud. S druge strane, lekari zarađuju između 99.000 i 190.000 dinara, dok specijalisti u državnim bolnicama imaju do 160.000 dinara. IT stručnjaci su među najbolje plaćenima, sa prosekom od oko 207.000 dinara, dok ekonomisti imaju značajan raspon, od 63.000 do 160.000, u zavisnosti od pozicije i iskustva.

Zašto je društvena percepcija tih zanimanja toliko različita, jedna je od tema jutarnjeg programa Kurir televizije "Redakcija", o kojoj su govorili dr Saša Milićević, pedijatar, Radmilo Bumber, kuvar, Branko Zrnić, električar i Nebojša Atancković, počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije.

Milićević je ukazao da se mladi prilikom odabira zanimanja često bore sa razumom i srcem.

- Važno je da čovek odabere ono što voliš. Želje su nam nekad u neslaganju sa mogućnostima.

Zrnić je ispričao kako se on odlučio za zanimanje kojim se danas bavi, a u pitanju je zanatski posao.

- Kada sam birao poziv, hteo sam da budem električar, međutim, prijatelj me je uputio da budem elektro-mehaničar. Mnoga deca bi lagano da žive sa pozivom koji bi učili, a da nemaju mnogo odgovornosti.

Bumber se predstavio pre svega kao turistički radnik, a kuvanje je naveo kao svoj hobi, ističući da zarada u tom poslu može biti izuzetno velika.

- Plate kuvara svuda u svetu mogu da budu astronomske, da ne možemo ni da zamislimo. Ja se pored njih malo švercujem neki put. Škole i edukatori su jako bitni, za ukus i za oko.

Tržište rada je ono koje danas određuje koliko će određeno zanimanje biti cenjeno, o čemu je detaljnije govorio Atanacković.

- Tržište rada zaista postoji, nekada toga nije bilo. Sada je situacija takva da na njemu postoji razlika u ceni toga što se nudi. On zavisi od ponude i tražnje. Ukoliko nekih zanimanja ima nedovoljno, njihova cena raste.

Dragana Ivanović, psiholog i psihoterapeut, jednom prilikom za Kurir televiziju, govorila je o tome zbog čega su zanatlije u Srbiji u neočekivanom deficitu.

- Uglavnom imaju bolje ponude u inostranstvu. Situacija nije takva samo u našoj zemlji, sa njom se suočava čitav region. Potrebno je pronaći rešenje da ljudi ostanu ovde.

