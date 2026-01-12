Slušaj vest

- Prema podacima kompanije "Gas Infrastructure Europe", zaključno sa 9. januarom, 48,2 odsto rezervi gasa ostalo je u podzemnim skladištima gasa u Nemačkoj, a 49,2 odsto u Francuskoj - navodi se u saopštenju kompanije.

Hladno vreme koje stiže u Evropu podstiče ubrzano povlačenje gasa iz skladišta, prenosi Tas.

Dana 7. i 8. januara zabeležene su najveće količine gasa ikada povučene iz evropskih podzemnih skladišta gasa u jednom danu.

Ukupno, u evropskim podzemnim skladištima gasa zaključno sa 9. januarom bilo je 56,3 milijarde kubnih metara gasa, što je 55,5 odsto ukupnog kapaciteta skladištenja i 12,6 milijardi kubnih metara manje nego u 2025. godini.

Niske temperature

Gasprom je ranije prijavio rekordna povlačenja gasa iz evropskih skladišta usred niske temperature.

Kompanija je navela da su 5. i 6. januara evropske zemlje povukle najveće dnevne količine gasa ikada zabeležene za te datume.

Zaključno sa 6. januarom, ukupne rezerve gasa u evropskim podzemnim skladištima gasa pale su na 58,9 milijardi kubnih metara, što predstavlja 58,1 odsto ukupnog kapaciteta skladištenja i 11,8 milijardi kubnih metara manje nego prethodne godine.

Prema podacima kompanije "Gas Infrastructure Europe", 26. decembra (a pre toga, 24. i 25. decembra) zabeležena su najveća dnevna povlačenja gasa iz evropskih podzemnih skladišta gasa u celokupnoj istoriji posmatranja.

Napominje se da su 25. decembra, povlačenja gasa iz evropskih podzemnih skladišta gasa premašila prethodni maksimum za taj dan za 160 miliona kubnih metara. To je uporedivo sa prosečnom dnevnom potrošnjom gasa u decembru u celoj Francuskoj.

Gaspromova pres služba je 28. decembra prošle godine izvestila da su rezerve gasa u podzemnim skladištima u Evropi nastavile da opadaju rekordnim tempom tokom praznika.

U saopštenju se, takođe, navodi da bi brzi pad rezervi gasa u Evropi mogao dovesti do problema sa snabdevanjem gasom tokom zime. Napominje se da Evropa obično troši manje goriva vikendom i praznicima nego radnim danima.

Rekord isporuka za Kinu

Ruska energetska kompanija Gasprom takođe je saopštila da je 10. januara postavila istorijski rekord dnevnih isporuka gasa u Kinu putem gasovoda "Snaga Sibira" i istakla da su isporuke u 2025. premašile ugovorne obaveze za gotovo 800 miliona kubnih metara.

Taj gasovod, sa izvoznim kapacitetom od 38 milijardi kubnih metara gasa godišnje, predstavlja najveći sistem za transport gasa na istoku zemlje, prenosi ruska novinska agencija Tas.

Prve isporuke ruskog gasa u Kinu, putem ovog gasovoda, počele su u decembru 2019. godine, u okviru tridesetogoišnjeg ugovora potpisanog 2014. godine između Gasproma i kineske kompanije "China National Petroleum Corporation".

Gasprom je od 1. decembra 2024. godine doveo "Snagu Sibira" do maksimalnog projektovanog kapaciteta od 38 milijardi kubnih metara gasa godišnje.

Nakon posete ruskog predsednika Vladimira Putina Kini, krajem avgusta 2025. godine, dve zemlje su potpisale dokumenta o ukupnoj isporuci od 106 milijardi kubnih metara gasa godišnje.

Tokom posete, potpisan je i memorandum o izgradnji gasovoda "Snaga Sibira 2" čiji je planirani kapacitet 50 milijardi kubnih metara gasa godišnje.

Takođe, odlučeno je da se isporuke preko "Snage Sibira" povećaju sa projektovanih 38 na 44 milijarde kubnih metara godišnje.