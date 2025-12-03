Slušaj vest

Ukoliko uskoro ne postigne novi ugovor sa Rusijom, Srbija će tokom zime morati da se osloni na postojeće rezerve, gas iz Azerbejdžana i alternativne pravce snabdevanja. Jedna od opcija je i gas koji može da stiže preko interkonekcije sa Bugarskom, povezane sa Južnim gasnim koridorom i kaspijskim regionom.

Srbija je već ugovorila do 400 miliona kubika gasa godišnje iz Azerbejdžana, a najavljeno je da će tokom zimskih meseci stići i dodatne količine. Tehnički, turskim odnosno balkanskim tokom moguće je transportovati i gas drugog porekla, ali je infrastruktura pretežno rezervisana za ruski gas.

Interkonekcija s Rumunijom i S. Makedonijom

U planu je i oslanjanje na buduće interkonekcije sa Severnom Makedonijom i Rumunijom, čija se izgradnja očekuje do kraja 2027. godine. Gas preko Severne Makedonije mogao bi da stiže iz LNG terminala u grčkoj luci Aleksandropolis, dok bi interkonekcija sa Rumunijom omogućila pristup gasovodu BRUA.

Istovremeno, Srbija radi na proširenju skladišta Banatski Dvor, čiji će minimalni kapacitet naredne godine iznositi 750 miliona kubika.

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je da će, ukoliko do petka ne bude postignut gasni sporazum sa Rusijom, Srbija od ponedeljka započeti pregovore o nabavci gasa iz drugih izvora. Iako su male šanse da ugovor bude postignut ove nedelje, procenjuje se da će Srbija uspeti da prebrodi zimu, čak i ako potrošnja u pojedinim danima pređe 20 miliona kubika.

Takođe, Mađarska je, prema Nacionalnom energetskom komitetu Srbije, spremna da kupuje gas iz Crnog mora.