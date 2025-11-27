Slušaj vest

Situacija u vezi sa Naftnom industrijom Srbije (NIS) u poslednjih nekoliko dana postala je jedno od najvažnijih pitanja u Srbiji, ne samo privrednih, već i političkih i društvenih. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je upozorio da bi odluka američkog OFAC-a o neprodužavanju licence za saradnju sa NIS-om mogla da ima ozbiljne posledice.

Ako ta odluka bude konačna, postavlja se pitanje sudbine najvažnije domaće energetske kompanije, a što je možda i alarmantnije, posledice bi se odrazile na ceo lanac snabdevanja, tržište goriva, finansije, pa i svakodnevni život građana.

Savetnik za razvoj i investicije Mahmud Bušatlija za Biznis Kurir govorio je o hipotetičkom scenariju, rizicima i šta bi moglo da se desi u Srbiji ukoliko rafinerija u Pančevu u potpunosti obustavi rad.

Situacija na pumpama

Na pitanje kakva bi situacija zatekla građane ukoliko rafinerija zaista stane, Bušatlija ističe da ne zna da li su Amerikanci predvideli ceo efekat sankcija, ali ono što zna jeste da je Centralnoj banci Srbije jasno poručeno da će, u slučaju odbijanja licence, uslediti posledice.

Po njegovoj oceni, posledice bi bile momentalne. Objasnio je da bi prekid međunarodnih transakcija u otvorenom bankarskom sistemu izazvao ozbiljan šok.

Foto: Promo

- Verovatno bi tu bilo problema da se zatvore svi kanali prema NIS-u. Dakle, NIS ne bi mogao ništa da plaća i ne bi se NIS-u moglo plaćati. Oni imaju više od 300 svojih stanica i to ne bi moglo da funkcioniše, kako NIS neće moći ni da uvozi gotove derivate - smatra Bušatlija.

Istakao je da, ako banke, finansije i platni kanali budu blokirani, NIS neće moći da uvozi sirovinu niti da distribuira gorivo.

- To znači da čak i da rafinerija radi, logistika i finansiranje transakcija propadaju. Prve posledice osetile bi se vrlo brzo, pumpama može da zapreti potpuni zastoj - dodao je.

Neće trpeti samo NIS i Lukoil

Na direktno pitanje da li će doći do nestašica, Bušatlija odgovara potvrdno:

- Sigurno da će biti. Problem je i sa Lukoilom, pošto i oni imaju jedno 120, 130 svojih stanica. Ni druge pumpe neće biti pošteđene.

Napominje da se ne radi o jednoj firmi ili pumpi, u pitanju je sistem, NIS-ov, Lukoilov, i verovatno svih onih koji zavise od derivata iz rafinerija. Objašnjava da građani u svakom trenutku mogu da se suoče sa nedostatkom goriva, što bi izazvalo lančane probleme, od transporta, preko logistike, do snabdevanja lekovima, hranom i svim potrepštinama.

Plaćanje karticama ili samo keš

Foto: Shutterstock

Bušatlija upozorava da sankcije mogu da blokiraju i kartična plaćanja:

- Ako naša centralna banka, koja je sponzor Dine, bude bilo šta radila da zaustavi ove ostale kartice, moraće i svoju da zatvori.

Ako se to desi Bušatlija kaže da pumpama ostaje samo keš. U uslovima nestašice goriva i haosa u distribuciji, to znači duge kolone i gužve na pumpama.

Uvoz derivata i logistički problem

Ako rafinerija stane sa radom, država mora da pribegne uvozu derivata, što po rečima Bušatlijе donosi ogromne logističke izazove.

- Praktično nećemo imati svoj proizvod i moramo ga uvoziti. Ne znam kako ćemo ukoliko NIS ne može da radi. U pitanju je na stotine cisterni. One koje se dovoze ovamo, nazad idu prazne. To je transport skoro dva puta veći nego normalno.

Napominje da je svaka cisterna dodatni trošak, prevoz, carina, logistikа.

- To znači da bi cena goriva i derivata automatski morala da skače i to često drastično. Taj rast bi se odmah osetio u novčaniku običnog građanina, ali i u troškovima prevoza robe i hrane, što utiče na čitavu ekonomiju - uverava Bušatlija.

Struja i gas

Foto: STR / AFP / Profimedia

Bušatlija upozorava da je nestanak rafinerijskog kapaciteta direktan udar na celokupnu industriju nafte i derivata:

- Petrohemija ne može da radi bez rafinerije - jasno je poručio.

Objasnio je da to znači gašenje fabrika, proizvodnje plastike, hemikalija, sve što zavisi od derivata rafinerije. Posledice bi osetili ne samo radnici, već i cela ekonomija. Prema njegovim rečima sledi nam teška zima.

- Najverovatnije da ćemo morati da kupujemo struju. To znači da ćemo trošiti više nego što je planirano, a za dva meseca nećemo imati ni gas jer nemamo nikakav ugovor.

Drugim rečima, energetski sistem, odnosno struja, grejanje, gas, dolaze u opasnost. Bušatlija je poručio da bez jasnih, dugoročnih ugovora i uz logističke prepreke u snabdevanju, Srbija bi mogla da se suoči sa energentskim kolapsom.

Bušatlija slikovito opisuje čitavu situaciju:

- Sve to je kula od karata. Ako otvorite vrata pa promaja poduva, oboriće se. Kada padne jedna karika, ceo lanac može da pukne. I posledice ne bi bile lokalne, uticale bi na čitavu ekonomiju, industriju, standard građana.

Realna pretnja

Foto: Shutterstock, Stoyan Vassev/© Stoyan Vassev, All Rights Reserved

Bušatlija smatra da je današnji model "kredit - vraćanje kredita - novi kredit" neodrživ. U takvoj situaciji, energetski šok izazvan sankcijama prema NIS-u mogao bi da bude okidač za ozbiljnu ekonomsku krizu, inflacija, poskupljenje energenata, hrane, transporta, pa sve do pada kupovne moći građana.

Bušatlija upozorava da je pretnja višestruka:

Šta je ugroženo?



- Rafinerija - pod rizikom

- Uvoz derivata - logistički komplikovan i skup

- Gas - bez dugoročnih ugovora

- Električna energija i grejanje - zavisni od gasa i derivata

- Ako hoćemo da uvozimo, moramo imati transport iz inostranstva. To znači da realno preti energetski kolaps, sa posledicama po infrastrukturu, industriju i standard ljudi.

Prema Bušatliji, ovo nije samo problem NIS-a, već i politički problem. Zato poručuje da hitno treba razmišljati o rešenjima.

- Ne bih da plašim, ali realno je dovoljno teško da može da proizvede neku paniku.