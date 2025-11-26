Hrvatski mediji saznaju: Janaf uveren da će NIS dobiti licencu za rad
Janaf je, kako javlja RTL, angažovao advokate u SAD i veruje u pozitivan ishod.
- I Janaf isto mora dobiti licencu za predmetne aktivnosti. Prema tome, Janaf će to apsolutno znati - rekao je za RTL član uprave ove hrvatske kompanije Vladislav Veselica.
Iz Janafa poručuju i da su spremni da nafta krene za Srbiju odmah po dobijanju licence.
- Mi smo na operativnom nivou, i naši timovi su i sa timovima NIS-a, prema tome mi smo na operativnom nivou spremni odmah - poručuje Veselica.
RTL takođe navodi da bi odluka OFAC-a trebalo da bude doneta do kraja današnjeg dana, ali kako nezvanično saznaju, Stejt department je već dao pozitivno mišljenje.
Veselica je objasnio da transport nafte NIS-u donosi oko trećine prihoda Janafu, i da će se sankcije svakako odraziti na poslovne rezultate. Istakao je, međutim, da je Janaf „ozbiljna kompanija“ i da ima stres testove za ovakve situacije.
