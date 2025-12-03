Slušaj vest

Industrijski sektor se suočava sa dramatičnom situacijom krajem 2025. godine, rekao je agenciji DPA predsednik BDI Peter Lajbinger.

- Ekonomski, Nemačka je u najdubljoj krizi od osnivanja Savezne Republike, ali savezna vlada ne reaguje dovoljno odlučno - kritikovao je Lajbinger koaliciju CDU/CSU i SPD, prenosi Dojče vele.

Aktuelni izveštaj BDI predviđa novi pad industrijske proizvodnje od dva procenta ove godine. To bi značilo da obim industrijske proizvodnje opada četvrtu godinu zaredom.

- Ovo nije ciklični pad, već strukturni pad - rekao je Lajbinger. Nemačka industrija kontinuirano gubi tlo pod nogama, dodao je. Nemačka ekonomija je "u slobodnom padu", upozorava šef moćnog industrijskog udruženja.

Berlin Foto: Shutterstock

Međutim, BDI je nešto optimističniji u pogledu Evropske unije. Prema njihovoj analizi, industrijska recesija unutar EU je verovatno već završena. BDI je revidirao svoju prethodnu prognozu naviše i sada očekuje da će industrijska proizvodnja porasti za jedan odsto ove godine. Prethodna prognoza je predviđala pad od jedan odsto. I još dobrih vesti: BDI ne očekuje da će se pad nemačkog izvoza nastaviti u 2025. godini.

Niska iskorišćenost kapaciteta u hemijskoj industriji

Izveštaj BDI obuhvata različite industrije, a između ostalog se fokusira na hemijsku industriju. Nedavno je iskorišćenost kapaciteta hemijskih postrojenja u zemlji bila samo 70 odsto. Mašinstvo i čelična industrija su takođe pod pritiskom. Međutim, čini se da se situacija u građevinskoj industriji stabilizuje.

U automobilskoj industriji očekuje se povećanje proizvodnje, a iskorišćenost kapaciteta je u međuvremenu porasla. Međutim, zaposlenost u automobilskoj industriji je i dalje u negativnom trendu. Ekonomski stručnjaci upozoravaju na mogućnost gubitka radnih mesta u ključnoj grani nacionalne ekonomije.

Volksvagen Foto: Youtube/Discovery Australia

- Nemačkoj je sada potrebna fundamentalna promena ekonomske politike sa jasnim prioritetima u pogledu konkurentnosti i ekonomskog rasta - rekao je Lajbinger. Svaki mesec bez odlučnih strukturnih reformi koštaće Nemačku dodatnih radnih mesta i prosperiteta i ozbiljno će ograničiti budući manevarski prostor zemlje, upozorava šef BDI-ja. Konkretno, Lajbinger zahteva da savezna vlada da prioritet investicijama - a ne trošenju. Specijalni fond (iz kog bi stotine milijardi evra trebalo da se ulože u obnovu infrastrukture i jačanje ekonomije itd.) mora se transparentno koristiti za dodatna ulaganja, kaže BDI.

Kritika savezne vlade

Kritičari se žale da savezna vlada jednostavno prebacuje projekte iz državnog budžeta u taj poseban fond za infrastrukturu i zaštitu klime kako bi potom oslobođena sredstva iz budžeta koristila za finansiranje raznih projekata države blagostanja kao što je takozvana "penzija za majke". To je mera koja je usvojena na insistiranje bavarske CSU. Njen cilj je povećanje prihoda od penzije za majke (i očeve), tako da vreme koje su proveli kod kuće (a ne na radnom mestu) odgajajući decu bude uključeno u njihovu penziju.