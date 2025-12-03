Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto rekao je da bi takva mera ugrozila energetsku bezbednost zemlje.

On je najavio da će Mađarska, zajedno sa Slovačkom, pokrenuti pravni postupak protiv ove odluke pred Sudom pravde EU čim ona bude formalizovana.

Evropski savet je prethodno saopštio da je postignut dogovor sa Evropskim parlamentom o planu za potpuno ukidanje uvoza ruskog gasa do 2027. godine, u okviru strategije smanjenja energetske zavisnosti od Rusije.

Foto: AP

Predložena uredba uvodi pravno obavezujuću, postepenu zabranu uvoza tečnog prirodnog gasa (LNG) i gasa iz gasovoda, pri čemu bi LNG bio obustavljen do kraja 2026, a gas iz gasovoda do jeseni 2027. godine. Prema oceni Evropskog saveta, ova mera treba da doprinese stvaranju otpornijeg i energetski nezavisnog tržišta EU, uz očuvanje sigurnosti snabdevanja.

Privremeni sporazum tek treba da bude potvrđen u Savetu i Evropskom parlamentu pre konačnog usvajanja.

Udeo ruskog gasa u ukupnom uvozu EU pao je na 12 odsto u oktobru, značajno manje u odnosu na oko 45 odsto pre početka rata u Ukrajini 2022. godine. Među članicama koje i dalje uvoze ruski gas nalaze se Mađarska, Francuska i Belgija.