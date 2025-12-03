Slušaj vest

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da će Evropska unija, svojim planom da se odrekne ruskog gasa, sama sebi obezbediti "znatno skuplje energente", što će neminovno uticati na evropsku privredu i dodatno umanjiti njenu konkurentnost.

- Na ovaj način Evropa sebi osigurava znatno skuplje energente, što će neminovno uticati na privredu i smanjiti konkurentnost. To samo ubrzava proces koji se poslednjih godina već primećuje, gubitak vodeće pozicije evropske ekonomije - rekao je Peskov, komentarišući izjavu predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen da EU više neće zavisiti od ruskog gasa, prenose ruski mediji.

Foto: Sergey Guneev / Sputnik / Profimedia

Peskov je naglasio da će EU, odbacivanjem ruskog gasa, biti primorana da koristi energente koji su „skuplji, ponekad i znatno skuplji“ od onih koje je dobijala iz Rusije.

Evropski savet je danas saopštio da je postignut dogovor sa Evropskim parlamentom o planu za potpuno ukidanje uvoza ruskog gasa do 2027. godine, kao deo šire strategije za okončanje energetske zavisnosti od Rusije.

Dogovor predviđa postepenu zabranu uvoza tečnog prirodnog gasa (LNG) i gasa iz gasovoda, pri čemu bi uvoz LNG-a bio u potpunosti obustavljen do kraja 2026. godine, a gas iz gasovoda do jeseni 2027. godine.

Privremeni sporazum sada treba da bude potvrđen u Savetu i Evropskom parlamentu pre nego što postane pravno obavezujući.

Udeo ruskog gasa u uvozu EU pao je na 12 odsto u oktobru, u odnosu na oko 45 odsto pre početka rata u Ukrajini 2022. godine.