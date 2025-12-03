Slušaj vest

Nenad Popović, ministar u Vladi Republike Srbije zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu i Andrej Bokarev, generalni direktor Evroazijskog regionalnog centra Nove razvojne banke, BRIКS-a (NRB), razgovarali su o mogućnosti pridruživanja Republike Srbije Novoj razvojnoj banci u 2026. godini.

Nova razvojna banka osnovana je 2015. godine od strane zemalja članica BRIКS-a: Brazila, Rusije, Indije, Кine i Južnoafričke Republike. Nakon toga pridružili su joj se Bangladeš, Ujedinjeni Arapski Emirati, Egipat i Alžir. Urugvaj, Кolumbija i Uzbekistan pripremaju se da postanu članice, a takvu mogućnost razmatra i Republika Srbija.

Ovo je već treći konsultativni sastanak posvećen razvoju saradnje između Republike Srbije i ove međunarodne finansijske organizacije. Ranije, tokom trajanja Peterburškog međunarodnog ekonomskog foruma 2025. godine, ministar Popović sastao se sa predsednicom NRB-a Dilmom Rusef, bivšom predsednicom Brazila.

- Saradnja sa Novom razvojnom bankom BRIКS-a pruža Srbiji realne perspektive za realizaciju velikih infrastrukturnih projekata u oblasti saobraćaja, energetike, digitalizacije i medicine. Postajući član Banke, Srbija dobija pristup pouzdanom i nezavisnom instrumentu međunarodnog finansiranja i bogatom iskustvu kojim BRIКS raspolaže - naglasio je Nenad Popović.

Ministar Popović će izvestiti predsednika Srbije Aleksandra Vučića i ministra finansija Sinišu Malog o rezultatima pregovora i mogućnostima koje nudi saradnja sa NRB – jednom od vodećih međunarodnih finansijskih institucija sposobnih da obezbede finansiranje dugoročnih strateških infrastrukturnih projekata u interesu Republike Srbije.

- Nova razvojna banka otvorena je za prijem novih članova i spremna je da započne proces pregovora u slučaju podnošenja odgovarajućeg zvaničnog obraćanja od strane vlasti Srbije - istakao je Andrej Bokarev nakon sastanka.