Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić održao je u Ministarstvu sastanak sa ambasadorom Japana u Republici Srbije Akirom Imamurom. U razgovoru je istaknuto da su potencijali saradnje Srbije i Japana u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije veliki, te da napredna tehnološka rešenja Japana mogu značajno doprineti modernizaciji srpske proizvodnje.

Ministar Glamočić istakao je da je japanska kultura izrazito poštovana u Srbiji. On je izrazio zahvalnost ambasadoru Imamuri na dugogodišnjem partnerstvu i stabilnoj i čvrstoj ekonomskoj saradnji Srbije i Japana, kao i na razumevanju pozicije Srbije na međunarodnoj sceni i doslednoj podršci koju Japan pruža našoj zemlji u razvojnim i reformskim procesima.

- Srbija je odlučna da nastavi da neguje dobre odnose sa Japanom i da ih dodatno produbljuje kroz jačanje ekonomske saradnje. Već postoje značajne japanske investicije u srpskoj poljoprivredi, pre svega u izvoz bobičastog voća, a bilo bi značajno razmotriti dodatne investicije u srpski prerađivački sektor i povećati spoljnotrgovinsku razmenu - poručio je Glamočić.

Kako je dodao, Srbija vidi veliki razvojni potencijal u primeni veštačke inteligencije i tehnologija pametne poljoprivrede, oblasti u kojima Japan raspolaže naprednim rešenjima koja bi mogla snažno podržati razvoj domaće proizvodnje. Ambasador Imamura podsetio je da je partnerstvo dve zemlje značajno ojačano pre nekoliko godina kada je tadašnji japanski premijer Šinzo Abe posetio Srbiju i najavio intenzivniju saradnju sa zemljama Zapadnog Balkana i podršku reformama Srbije. Naglasio je da je politički dijalog i sada u usponu, ukazavši na posetu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića Japanu u septembru ove godine, koja je dodatno potvrdila zajedničku posvećenost jačanju bilateralnih odnosa.

Na sastanku je posebno razmotreno učešće Srbije na predstojećoj međunarodnoj izložbi hortikulture Expo Yokohama 2027, koja će biti održana od marta do septembra 2027. godine u Jokohami u Japanu, kao i učešće Japana na Specijalizovanoj EXPO 2027 izložbi u Beogradu. Sagovornici su zaključili da ove manifestacije predstavljaju važnu platformu za produbljivanje partnerstva i otvoraju prostor za nove inicijative, naročito u oblasti ekonomske i poljoprivredne saradnje.