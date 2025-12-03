Slušaj vest

Narodna skupština usvojila je danas više zakona, među kojima su i Zakon o službenim kontrolama i Zakon o organskoj proizvodnji.

Zakon o službenim kontrolama uvodi sistem provera koje će biti rađene kroz ceo lanac proizvodnje hrane u zemlji, po principu od njive do trpeze, kao i sistem kontrola hrane iz uvoza.

Kontrole proizvodnih pogona bez najave

- Ključna novina odnosi se na to da će službene kontrole biti sprovođene bez prethodne najave, osim u slučajevima gde je najava neophodna i opravdana za potrebe sprovođenja same službene kontrole. Na ovaj način biće pojačana efikasnost i otkrivanje eventualnih nepravilnosti u realnom stanju, a sve sa ciljem da hrana koju građani konzumiraju bude bezbedna i kvalitetna - piše u saopštenju Ministarstva poljoprivede, šumarstva i vodoprivrede u kome se dodaje da je primena ovog zakona predviđena od 1. juna 2026. godine.

Kada je reč o Zakonu o organskoj proizvodnji, on takođe uvodi važne izmene, koje će uticati na sve učesnike u lancu organske proizvodnje.

Uvodi se Registar organskih proizvođača

Prvi put se uvodi Registar organskih proizvođača, kao i obaveza da proizvođač svoje aktivnosti prijavljuje nadležnom organu. Kontrolni sistem u organskoj proizvodnji biće ojačan uvođenjem službenih kontrola, uz primenu strožih mera predostrožnosti i detaljnih provera. Još jedna značajna promena koju novi zakon donosi predviđa da prerađivači više ne mogu biti organizatori proizvodnje, niti nosioci sertifikata za celu grupu, jer to sada moraju biti proizvođači organizovani u formi pravnog lica.

- Usvajanjem ova dva zakona vršimo usklađivanje sa propisima i standardima Evropske unije, kao deo obaveza Srbije u procesu evropskih integracija, ali, što je još važnije, pravimo značajan korak ka obezbeđivanju kvalitetne i bezbedne hrane za sve građane i ka unapređenju domaće poljoprivredne proizvodnje. Uvođenjem službenih kontrola bez prethodne najave, kao i jačanjem sistema u organskoj proizvodnji, stvaramo okruženje u kojem se nepravilnosti brzo otkrivaju, a poverenje potrošača u našu hranu raste - poručio je ministar Glamočić.

Ministar Dragan Glamočić Foto: Kurir Televizija

Istovremeno, kako je dodao, ovo je podsticaj svim proizvođačima da unaprede svoje prakse i doprinesu razvoju održive i konkurentne poljoprivrede.