Oni koji su odrastali tokom osamdesetih godina prošlog veka često se prisećaju proizvoda koji su obeležili detinjstvo generacija u bivšoj Jugoslaviji. Cipiripi, Kinder Lada, Ledolina, Pipi, samo su neki od proizvoda koji su u tom periodu bili neizostavan deo svakodnevnog života. Posebno mesto imale su televizijske reklame, koje su često bile ispred svog vremena.

Jedna od takvih reklama bila je ona za čokoladnu kremu Cipiripi, koju danas možete pogledati na YouTube kanalu VideoArhiv. Autor je ovu reklamu proglasio najiritantnijom u bivšoj Jugoslaviji, iako se, upravo zbog svoje kratkoće i efektivnosti, duboko urezala u sećanje gledalaca. Reklama je trajala svega jednu sekundu, ali je bila dovoljno upečatljiva da ime proizvoda dugo ostane u pamćenju.

Cipiripi je bila čokoladna krema koja je konkurisala tada popularnom Eurokremu. Godinama su ova dva proizvoda bila u direktnoj borbi, ne samo po pitanju ukusa, već i cene i marketinških kampanja. U jednom periodu oba su bila veoma tražena, ali je Eurokrem s vremenom preuzeo dominaciju, uglavnom zbog, prema mišljenju potrošača, boljeg ukusa. Cipiripi je nastojao da zadrži tržište nižom cenom, ali je često kritikovan zbog tvrđe teksture i slabije mazivosti.

Promena ukusa i konkurencija

Došlo je do preokreta kada je Eurokrem, iz tada nepoznatih razloga, promenio ukus, dok se kvalitet Cipiripija poboljšao. Na tržištu su se pojavili i brojni drugi domaći i strani namazi. U međuvremenu, oba brenda su promenila vlasnike, Eurokrem je prešao u vlasništvo SwissLiona, dok je Cipiripi postao deo Nestléa. Danas je izbor ukusa stvar ličnih preferencija, iako mlađe generacije sve češće biraju Nutellu.

Na YouTube kanalu gde je reklama objavljena, mnogi su se prisetili svog detinjstva i omiljene kreme. Komentari korisnika oslikavaju različite reakcije:

- Najbolja reklama ikad napravljena. Učinkovita, svi je pamte, a najjeftinija, trajala je jednu sekundu. Bila je noćna mora za montažere.

- Moj mlađi brat tada je imao tri-četiri godine i svaki put kada bi krenula ta reklama počeo bi da plače, morali smo da ga smirujemo.

- Nikada mi nije bilo jasno zašto je nekome bila iritantna. Kratka, jasna i efektna.

- Kao dete sam se bojao te reklame, iskakala bi iznenada usred programa.

Uticaj reklame

Reklama je emitovana krajem 1980-ih, pred raspad SFRJ. Tada su već počeli da se uvode zapadni trendovi oglašavanja, a reklame su često bile mini-filmovi sa poznatim glumcima i velikim budžetom. Cipiripi reklama je sve to preokrenula, trajala je samo jednu sekundu, niko isprva nije znao šta je Cipiripi, ali ime je ostalo svima u sećanju. Kasnije je otkriveno da je reč o čokoladnoj kremi koja je konkurisala Eurokremu. Reklama je ispunila svoju svrhu, brend je postao prepoznatljiv. Nakon toga su usledile duže reklame i nagradne igre. Krema je bila nešto ređa, lakše se mazala i bila je jeftinija od Eurokrema, što je posebno značilo deci.