Slušaj vest

Iako se često govori o industrijskim primenama, autonomnim vozilima i pametnim gradovima, obični korisnici takođe imaju mnogo toga da dobiju. Evo šta 5G realno donosi u odnosu na 4G u svakodnevnoj upotrebi.

Mnogo veće brzine

Najvidljivija i najlakše merljiva razlika je brzina. U proseku, 4G obično pruža brzine od 20 do 100 Mbps, dok 5G u praksi omogućava stotine Mbps, a neretko i preko 1 Gbps. Za korisnike, to u prevodu znači da kompletne HD filmove mogu da skinu za nekoliko sekundi, velike fajlove preuzimaju 10 do 20 puta brže, nema prekida u video-pozivima ni pri visokoj rezoluciji.

Bolje funkcionisanje u gužvi

Jedna od najvećih mana 4G mreže je što se u prepunim zonama - koncerti, sportske utakmice, festivali - signal često "zaguši". S druge strane 5G je napravljen da podrži mnogo veći broj uređaja na malom prostoru, pa korisnici i u najprometnijim delovima grada mogu da očekuju stabilniji mobilni internet.

Internet koji reaguje odmah

Latencija je kašnjenje između komande i odgovora mreže. Kod 4G kašnjenje je uglavnom oko 30–50 ms, dok se kod 5G spušta se i do 1–10 ms. U praksi ovo je važno za gejmere, jer komande reaguju brže, video-pozive bez prekida, gledanje sporta i streamova bez kašnjenja, preciznije GPS i navigacione servise.

Bolji kvalitet video sadržaja

Kako se streaming servisi sve više prebacuju na 4K i HDR, 5G omogućava da video kreće odmah bez baferovanja, visok kvalitet ostane stabilan čak i u pokretu (metro, automobil, autobus), live prenosi budu glatkiji i detaljniji.

Veća pouzdanost pametnih uređaja

Sve više uređaja u kući povezuje se na internet - TV, kamere, satovi, termostati, pametna svetla… 5G mreža omogućava istovremeno povezivanje desetina uređaja bez pada kvaliteta, bržu komunikaciju između uređaja, energetski efikasnije prenosne uređaje (duže trajanje baterije).

Bolje iskustvo u pokretu

Novi 5G omogućava kvalitetniji internet dok se krećete, posebno u automobilu, vozu, autobusu. Prekidi veza su ređi, prelazak između antena je brži, a brzina stabilnija.

Priprema za narednu generaciju

Iako neke "revolucionarne" funkcije 5G mreže još nisu u punoj primeni, obični korisnici već sada imaju koristi jer 5G otvara vrata naprednim AR aplikacijama, daljinskoj medicini, pametnim saobraćajnim sistemima, novim tipovima mobilnih servisa koji nisu mogući preko 4G.

Biznis Kurir