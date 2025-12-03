Slušaj vest

Kompanija WMG (Wireless Media Group), lider u oblastima digitalne transformacije i medija u Srbiji i regionu, bila je sponzor ovogodišnje Project Society Conference 2025, koju je organizovao PMI Serbia Chapter. Konferencija je i ove godine okupila istaknute stručnjake iz zemlje i inostranstva iz oblasti projektnog menadžmenta, pružajući platformu za razmenu znanja, iskustava i inovacija.

Po uzoru na globalne korporativne prakse podrške profesionalnim udruženjima, WMG je sponzorstvom konferencije još jednom potvrdio svoju posvećenost razvoju kompetencija, jačanju stručnih zajednica i podsticanju inicijativa koje doprinose održivom poslovnom i društvenom napretku.

Foto: WMG

Kao kompanija čiji je slogan „leading transformation“, WMG kontinuirano investira u razvoj ekspertiza koje su ključne za uspeh transformacionih projekata – od projektnog menadžmenta, portfolio i strateškog menadžmenta, kao i biznis analize i produkt menadžmenta. Ove ekspertize i kompetencije su od posebnog značaja za WMG i njegove delivery streamove, jer čine osnovu snage kompanije na velikim i kompleksnim tržišnim inicijativama i projektima.

Foto: WMG

Značaj ovog događaja za WMG dodatno osnažuje činjenica da je Mirjana Nikolić, članica WMG tima, ujedno i član Uprvnog odbora PMI Serbia Chapter na poziciji direktora za članstvo. Njena profesionalna uloga u PMI zajednici predstavlja važan most između kompanije i organizacije koja oblikuje standarde projektne profesije u Srbiji i svetu.

„U WMG-u svakodnevno vodimo kompleksne digitalne i transformacione projekte, zbog čega su nam sposobnosti isporuke složenih rešenja, efikasno upravljanje projektima i strateškim prioritetima i tehnička izvrsnost ključni za održiv uspeh. Project Society Conference 2025 pružila je dragocenu priliku da se povežemo s liderima i stručnjacima iz različitih industrija, razmenimo praktična iskustva i sagledamo trendove koji sada oblikuju budućnost upravljanja projektima i projektne isporuke. Uverena sam da ovakvi događaji direktno podižu nivo znanja i kompetencija naših projektnih timova, jačaju profesionalne standarde i doprinose dugoročnoj konkurentnosti WMG-a na tržištu”, izjavila je Mirjana Nikolić, Origami Product Stream Manager, WMG i članica Upravnog odbora PMI Serbia Chaptera.

Foto: WMG