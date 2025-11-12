Poznato kad Srbija uvodi 5G mrežu! Direktor Telekom Srbija Vladimir Lučić otkrio sve detalje
Generalni direktor Telekom Srbija, Vladimir Lučić, najavio je skori početak komercijalnog rada 5G mreže, ističući da će široka pokrivenost biti dostupna odmah po dobijanju licenci od strane regulatora.
- Ona bi trebalo, po dinamici davanja licenci, 3. decembra, dan pre ili kasnije, da se uključi - rekao je, uz napomenu da je postavljeno "preko 1.000 5G stanica" i da će “veliki gradovi biti već sad pokriveni”. Prvi efekat, dodaje, osetiće krajnji korisnici, naročito mlađi, kroz znatno brži protok podataka i gaming bez potrage za optikom.
Ključna vrednost, međutim, stiže za privredu. Lučić naglašava da 5G otvara “veliku šansu” jer označava start ubrzane robotizacije, razvoja veštačke inteligencije i uvođenja različitih tipova senzora u gotovo svaku granu industrije.
- To je početak razvoja robotizacije, veštačke inteligencije, različitih vrsta senzora koje će svaka privredna grana moći da koristi - poručio je.
Posebno ističe da će Srbija od samog starta uvoditi 5G Standalone arhitekturu, što je ređi pristup u Evropi, ali tehnološki napredniji.
- Evropski operateri priznali su da su pogrešili jer nisu ulagali u skuplji 5G Standalone - kaže Lučić, podsećajući da “u Kini 77 odsto korisnika koristi 5G SA, u Americi 25 odsto, a u Evropi samo dva odsto”.
- Mi ćemo od početka imati taj koncept - naglašava, uz objašnjenje da SA donosi minimalno kašnjenje signala i najbolje uslove za industrijsku automatizaciju i AI.
Po njemu, ova strategija može da ubrza digitalnu transformaciju domaće privrede: od pametnih fabrika i logistike, preko energetike i poljoprivrede, do naprednih usluga u zdravstvu i javnom sektoru.
- Jesmo čekali malo, ali ćemo od početka imati 5G Standalone, što će uticati na brz razvoj veštačke inteligencije - zaključio je Lučić.
Biznis Kurir/Euronews