Slušaj vest

Generalni direktor Telekom Srbija, Vladimir Lučić, najavio je skori početak komercijalnog rada 5G mreže, ističući da će široka pokrivenost biti dostupna odmah po dobijanju licenci od strane regulatora.

- Ona bi trebalo, po dinamici davanja licenci, 3. decembra, dan pre ili kasnije, da se uključi - rekao je, uz napomenu da je postavljeno "preko 1.000 5G stanica" i da će “veliki gradovi biti već sad pokriveni”. Prvi efekat, dodaje, osetiće krajnji korisnici, naročito mlađi, kroz znatno brži protok podataka i gaming bez potrage za optikom.

Ključna vrednost, međutim, stiže za privredu. Lučić naglašava da 5G otvara “veliku šansu” jer označava start ubrzane robotizacije, razvoja veštačke inteligencije i uvođenja različitih tipova senzora u gotovo svaku granu industrije.

- To je početak razvoja robotizacije, veštačke inteligencije, različitih vrsta senzora koje će svaka privredna grana moći da koristi - poručio je.

Foto: Euronews

Posebno ističe da će Srbija od samog starta uvoditi 5G Standalone arhitekturu, što je ređi pristup u Evropi, ali tehnološki napredniji.

- Evropski operateri priznali su da su pogrešili jer nisu ulagali u skuplji 5G Standalone - kaže Lučić, podsećajući da “u Kini 77 odsto korisnika koristi 5G SA, u Americi 25 odsto, a u Evropi samo dva odsto”.

- Mi ćemo od početka imati taj koncept - naglašava, uz objašnjenje da SA donosi minimalno kašnjenje signala i najbolje uslove za industrijsku automatizaciju i AI.

Po njemu, ova strategija može da ubrza digitalnu transformaciju domaće privrede: od pametnih fabrika i logistike, preko energetike i poljoprivrede, do naprednih usluga u zdravstvu i javnom sektoru.

- Jesmo čekali malo, ali ćemo od početka imati 5G Standalone, što će uticati na brz razvoj veštačke inteligencije - zaključio je Lučić.