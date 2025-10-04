Slušaj vest

Generalni direktor "Telekoma" Vladimir Lučić rekao je da je tokom boravka u Njujorku i Vašingtonu dobio podršku američkih Generalni direktor "Telekoma" Vladimir Lučić rekao je da tokom boravka u SAD nikad veću podršku nisu dobili na razgovorima u Njujorku i Vašingtonu i da je primetno da je Trampova administracija ušla u dubinu Stejt departamenta i rasporedila svoje ljude.

"Iako smo sa prošlom administracijom imali odlične odnose, pre dve godine ključni doprinosi američkog ambasadora u Prištini i Beogradu su bili da sprečimo da Kurti isključi MTS dole. Dosta argumentovano smo objasnili zašto treba da se ispuni ta tačka Briselskog sporazuma i da se MTS-u da treća licenca“, istakao je Lučić.

Odgovarajući na pitanje koliko su imali sluha za to, Lučić kaže da se priča biznis rečnikom, kao jedna firma koja ima poslovne probleme, zato što Kurtijeva administracija tumači sopstvene zakone koje su oni napisali, drugačije kada je reč o jednoj srpskoj kompaniji, a drugačije kada su u pitanju neke druge kompanije.

"Mislim da to razumeju. Stvar je taktike svake administracije kad će da to bude tema, ali definitivno, svi se slažu da je naš zahtev potpuno normalan i razuman“, dodaje generalni direktor Telekoma.

Cena opstanka Telekoma na prostoru KiM

Pohvalio je kompaniju koja profitabilno radi, sami sebe izdržavaju i to je možda i najveći uspeh, bez obzira na sve poteškoće.

"Mi 30.000 domaćinstava opslužujemo internetom, fiksnom, mobilnom telefonijom, televizijom, ali osim tog pritiska na MTS, pritisak je generalno na srpski narod, svaki dan je neka nova neizvesnost. Naša zgrada je baš tamo gde je bio stari most u Mitrovici, sad su napravili novi most i između starog i novog mosta je samo naša zgrada, koju bi najradije sklonili. Međutim, na njihovu žalost imamo građevinsku dozvolu“, napominje Lučić.

Dodaje da su postali jedina veća institucija koja tamo radi i zato im to smeta.

Foto: Screenshot RTS

"Američkoj administraciji smo istakli da pre Kurtijeve administracije nismo imali problema, da su ranije administracije čak imale razumevanje za našu kompaniju. Nadam se da u sastavljanju te nove vlade, Kurtijeva administracija neće biti više toliko jaka, jer očigledno ona nema nikakav sluh niti želi da pomakne srpskom narodu. Njen cilj je iseljavanje srpskog naroda. Čini mi se da, pogotovo u američkoj administraciji, informacije o štetnosti tih Kurtijevih delovanja su sve jasnije“, rekao je Lučić.

Sporazum sa američkom Eksim bankom u novembru

Očekuje se da do kraja novembra Telekom potpiše sporazum i aranžman sa američkom Eksim bankom.

Lučić kaže da je to prvi sporazum koji neki evropski operater potpisuje, a drugi smo u svetu. "To znači podršku direktno američke države, američkih institucija za razvoj 5G mreže, a mi dosta koristimo američke proizvode u našem sistemu, od IBM-a do Majkrosofta. Eksim banka će faktički kreditirati izuzetno povoljnim kreditom, mnogo povoljnijim nego što su komercijalni krediti", objasnio je Lučić.

To, kako navodi, imamo i od Evropske investicione banke, Švedske izvozne banke. Kaže da su evropske i američke finansijske institucije spremne da nam pomognu da što brže razvijemo 5G mrežu. Cilj jeste da bude puštena u decembru.

Infrastruktura za 5G mrežu

Generalni direktor kompanije je rekao da je postavljena osnovna infrastruktura koja će omogućiti da korisnici odmah vide 5G u velikim gradovima, čim se dobije dozvola, ljudi će videti 5G na svom telefonu.

"Sada raspisujemo tender za dodatne stanice koje ćemo rasporediti. U prve dve godine ćemo popriličan deo Srbije pokriti 5G mrežom. Cilj je da do kraja 2027. godine cela Srbija bude pokrivena", istakao je Lučić.

Fokus je da određeni broj servisa pustimo iz sfere gejminga, iz sfere nekih virtualnih načina kako se gledaju utakmice i neke servise koji su karakteristični samo za 5G.

"Biće fokus na velikim gradovima, posle toga od 2027. godine na manje gradove i na Ekspo, jer Ekspo smatramo idealnom prilikom da demonstriramo sve što zna Telekom Srbija, tako da ćemo se potruditi da tamo demonstriramo nekoliko servisa koji ćemo mi razviti, a koji će biti bazirani na 5G-u“, najavio je Lučić.

Prihodi Telekoma, rekordna godina

Generalni direktor Telekoma kaže da će ostvaren prihod biti 2,2 milijarde evra na nivou grupe.

"Znači rastemo, u jednom trenutku ćemo doći do tri milijarde. Kada smo krenuli 2018. imali smo oko milijardu evra prihoda, više nego smo ga duplirali, a operativni profit je 1,2 milijarde. On bio manji od 300 miliona pre 2018. godine kada smo išli u pad. Slika zdrave kompanije jeste i koliki je keš priliv, pogotovo je u Telekomu Srbija napravio rast u zadnjih šest godina. Kad uporedimo sadašnji trenutak i period od pre šest godina - 600 miliona evra više imamo priliv godišnji nego što smo imali ranije, zahvaljujući velikom broju korisnika“, kaže on.

Prema njegovim rečima, to je sad nezaustavljiv pravac.

"Tako da mi je drago da s jedne strane raste prihod, a s druge strane kupili smo Junajted grupu, konsolidovali tu konkurenciju, preuzeli Sport klub - da će nam dramatično pasti neki troškovi, kao što su bili troškovi sportskih prava. Jer sad svi vide Arenu, konačno smo rešili problem 15 godina velike populacije koja voli sport, jer nisu mogli da vide sve na jednom mestu, sada vide sve na jednom mestu. Prvo što to jeste konsolidacija potpuna, drugo što je to dokaz da smo mi bili u pravu, sedam godina nas je druga strana napadala, da ćemo da bankrotiramo, da nemamo para za platu, a mi smo na kraju kupili te koji su nas napadali", zaključio je Lučić.