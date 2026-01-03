Slušaj vest

Od ulaganja u nekretnine do sticanja državljanstva po osnovu porekla, pojedine države nude iznenađujuće jednostavne modele za dobijanje pasoša, a neke od njih omogućavaju i brz pristup bezviznim putovanjima širom sveta.

U savremenom svetu, u kojem su sloboda kretanja, poslovna prilagodljivost i lična sigurnost sve važniji, interesovanje za drugo državljanstvo neprestano raste.

Iako se promena državljanstva često doživljava kao dug i složen proces, postoje zemlje koje nude znatno jednostavnije i brže načine za sticanje pasoša, bilo kroz finansijska ulaganja, porodično poreklo ili kraći period zakonitog boravka.

U ovom kontekstu, pod „lakšim putem“ podrazumeva se mogućnost da se za državljanstvo kvalifikujete već samom kupovinom nekretnine određene vrednosti, naravno pod uslovom da raspolažete potrebnim sredstvima.

Za one koji žele drugi pasoš, bolju globalnu mobilnost ili potpuno novi životni početak, ove države nude najpristupačnije opcije za sticanje državljanstva. Kroz investicije, poreklo ili boravak, sledeće zemlje pojednostavile su procedure za strane državljane koji žele da postanu njihovi građani.

Dominika

Dominika se smatra jednom od zemalja sa najpovoljnijim programima „državljanstva kroz investicije“. Strani državljani mogu dobiti pasoš ove karipske države uz minimalno ulaganje u Fond za ekonomsku diverzifikaciju ili kupovinu nekretnine, a ceo postupak često traje svega nekoliko meseci.

Pasoš Dominike omogućava bezvizna putovanja u više od 140 zemalja, uključujući i države Šengenskog prostora. Ne postoji obaveza boravka u zemlji, a dvojno državljanstvo je dozvoljeno, što ovaj program čini posebno atraktivnim za one koji žele veću međunarodnu slobodu kretanja.

Irska

Osobe sa irskim poreklom mogu ostvariti pravo na državljanstvo po toj osnovi. Irska dozvoljava sticanje državljanstva ukoliko je jedan od roditelja rođen u toj zemlji, ali i ako su deda ili baka irskog porekla, uz obaveznu registraciju u Registru stranih rođenja.

Irski pasoš pruža status građanina Evropske unije i pravo na slobodno kretanje unutar EU. Dvojno državljanstvo je dozvoljeno, a poznavanje jezika nije uslov za dobijanje državljanstva po osnovu porekla.

Turska

Turska nudi mogućnost sticanja državljanstva putem direktnog ulaganja. Kupovinom nekretnine u vrednosti od najmanje 400.000 dolara moguće je dobiti turski pasoš u roku od nekoliko meseci. Program ne zahteva stalni boravak u zemlji niti odricanje od postojećeg državljanstva.

Nosioce turskog pasoša očekuje bezvizni ili vizni režim po dolasku u sve veći broj država, a Turska aktivno radi na sklapanju novih međunarodnih sporazuma kako bi dodatno proširila putne pogodnosti.

Portugal

Portugalski program „zlatne vize“ jedan je od najpoznatijih u Evropskoj uniji. On omogućava put ka državljanstvu nakon pet godina zakonitog boravka, uz ispunjenje propisanih uslova, uključujući i polaganje osnovnog testa iz portugalskog jezika.

Kroz ulaganja u fondove rizičnog kapitala ili nekretnine, Portugal nudi fleksibilne modele za sticanje državljanstva EU. Dvojni državljani imaju pravo na bezvizna putovanja i slobodno kretanje unutar Šengenskog prostora.

Vanuatu

Državljanstvo Vanuatua može se steći kroz program podrške nacionalnom razvoju, a postupak je izuzetno brz, pasoš je moguće dobiti za manje od dva meseca uz minimalno ulaganje u državne fondove.

Ova pacifička država omogućava bezvizni pristup u više od 100 zemalja i ne naplaćuje porez na kapitalnu dobit niti porez na prihode ostvarene u inostranstvu, što je čini privlačnom opcijom za one koji žele brzo državljanstvo uz mali administrativni teret.

Italija

Italijansko državljanstvo po osnovu porekla sada je uglavnom ograničeno na osobe koje imaju roditelja ili dedu odnosno baku rođene u Italiji. Zakonom usvojenim 2025. godine ukinuta je mogućnost dobijanja državljanstva preko pradeda, prabaka ili daljih predaka.

Kandidati moraju dostaviti dokumentaciju koja potvrđuje direktnu porodičnu vezu sa italijanskim pretkom, uključujući izvode iz matičnih knjiga, kao i dokumenta o brakovima i eventualnoj naturalizaciji kroz porodičnu liniju.

Sticanjem italijanskog državljanstva dobijaju se puna prava u okviru Evropske unije, bezvizna putovanja i mogućnost prenošenja državljanstva na decu rođenu u inostranstvu. Italija ne ograničava broj državljanstava koje osoba može posedovati, niti zahteva polaganje jezičkog ispita kada je reč o zahtevima zasnovanim na poreklu.

Iako se ovi modeli često opisuju kao „najlakši“ načini za dobijanje državljanstva, važno je imati u vidu da svaki od njih podrazumeva određene uslove, troškove i pravne obaveze.

Detaljno informisanje, praćenje zakonskih izmena i dugoročno planiranje predstavljaju ključne korake pre donošenja odluke o drugom pasošu, koji može otvoriti brojne mogućnosti, ali zahteva promišljen i odgovoran pristup.