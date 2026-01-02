Slušaj vest

Stipe Pleić, poznat kao duvanjski viking, nakon povratka iz Nemačke odlučio je da nastavi život u duhu vikinga u svom rodnom selu Stipanići kod Tomislavgrada.

U svom selu izgradio je repliku vikinške kuće, ispunjenu brojnim predmetima koje je sam napravio, a njegove sekire postale su poznate širom sveta. Kako je ranije rekao, inspiraciju za svoj rad pronašao je u popularnoj seriji „Vikinzi“.

Njegov životni prostor podseća na autentični vikinški ambijent, sa mačevima, kopljima, štitovima i čak vikinškim brodom.

Pleić je otkrio da ga posećuju turisti iz različitih delova sveta.

- Dugo sam živeo u Nemačkoj. Nakon deset godina tamo, vratio sam se u svoje rodno selo Stipaniće pored Tomislavgrada i započeo svoj vikinški život - rekao je Pleić.

Dodao je da se odrekao dobre zarade u Nemačkoj kako bi ostvario svoj san i uživao u slobodi.

- Sloboda je skupa, ali je ne bih menjao ni za šta. Ljudi iz celog sveta dolaze da me posete i kupuju moje sekire kao suvenire. Od Kanade do Afganistana, moje sekire putuju širom sveta - ispričao je.

Pleić je objasnio da ga izrada sekira potpuno opušta i da je svaka od njih unikatna.