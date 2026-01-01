Slušaj vest

Jovana Parmaković i njen suprug odlučili su da život i budućnost svoje dvoje dece grade na selu. Nakon povratka iz Sremske Mitrovice u Jovanin rodni Noćaj, posvetili su se razvoju mlečne proizvodnje i unapređenju gazdinstva, preuzimajući porodični posao koji je godinama vodio njen otac.

- Moj otac je 2014. godine uvezao junice iz inostranstva i počeo da se bavi ovim poslom. Živela sam na selu dok se nisam udala i preselila u Sremsku Mitrovicu. Rodila sam devojčicu, a muž je radio u firmi u kojoj uslovi nisu bili dobri. Kada sam ostala trudna drugi put, otac nas je pozvao da se vratimo. Već je bio u godinama, postalo mu je naporno i planirao je da sve rasproda. Tako smo 2022. godine prelomili i došli u Noćaj - ispričala je Jovana, dodajući da su ona i suprug u početku odbijali tu ideju, ali su kasnije shvatili da nemaju šta da izgube.

Kako kaže, život na selu i rad na farmi za nju su nekada bili nezamislivi.

- Da mi je neko pre nekoliko godina rekao da ću musti krave i boraviti u štali, rekla bih mu da nije normalan. Nisam znala ni kako krava izgleda, niti me je to zanimalo. Danas imamo 32 krave na muži, koje na svaka dva dana daju oko 600 litara mleka, koje predajemo otkupljivaču. Ukupno imamo 100 grla i planiramo proširenje. Kupili smo dva placa i zidamo novu, moderniju štalu, kako bismo olakšali posao i u većoj meri uključili mehanizaciju - navodi Jovana.

Na farmi već koriste sistem za mužu, a u tom delu štale, kako objašnjava, omogućeno je i korišćenje traktora za obavljanje svakodnevnih poslova. Ipak, deo obaveza i dalje se obavlja ručno. Izgradnja novih objekata trebalo bi da olakša rad i omogući dalje povećanje broja grla.

- Tokom dana suprug i ja smo na farmi. Otac obrađuje 100 hektara i bavi se ratarstvom, a od njega uzimamo hranu za stoku - pojašnjava Jovana.

Iako smatra da bi otkupna cena mleka mogla biti viša, to je ne sprečava da dodatno razvija posao. Jovana se bavi i proizvodnjom domaćeg sira, koji prodaje putem Instagram stranice „macvanski_sir“. Kako kaže, zadovoljna je potražnjom, a kupcima nudi mladi i sitni sir, pavlaku, kao i kačkavalje sa raznim dodacima - belim lukom, tucanom paprikom, susamom, začinskim biljem, lešnikom, orasima, suvim grožđem, borovnicom i brusnicom.

Pored toga, vodi i Jutjub kanal „Mlada preduzetnica“, gde objavljuje video-snimke iz svakodnevnog života na farmi, od izazova sa zdravljem teladi do radova na novim objektima.