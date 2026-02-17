Ovom merom želimo da doprinesemo očuvanju životne sredine, smanjenju zagađenja i unapređenju zdravih stilova života naših sugrađana, rekla je Milena Turk, predsednica ove opštine.
Trstenik pokrenuo originalnu ekološku akciju u Srbiji: Predsednica pozvala građane da se prijave za besplatne bicikle
Opština Trstenik je ove godine izdvojila 2.000.000 dinara za Javni poziv za dodelu bicikala, sa ciljem podsticanja građana na korišćenje ekološki prihvatljivih vidova prevoza.
- Ovom merom želimo da doprinesemo očuvanju životne sredine, smanjenju zagađenja i unapređenju zdravih stilova života naših sugrađana. Pozivamo sve zainteresovane građane da prate zvanične kanale Opštine Trstenik za više informacija o uslovima i načinu prijave. Zajedno gradimo zdraviju i zeleniju budućnost i stalno unapređujemo životni standard svih građana, izjavila je Milena Turk, predsednica opštine Trstenik.
