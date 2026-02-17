Slušaj vest

Opština Trstenik je ove godine izdvojila 2.000.000 dinara za Javni poziv za dodelu bicikala, sa ciljem podsticanja građana na korišćenje ekološki prihvatljivih vidova prevoza.

- Ovom merom želimo da doprinesemo očuvanju životne sredine, smanjenju zagađenja i unapređenju zdravih stilova života naših sugrađana. Pozivamo sve zainteresovane građane da prate zvanične kanale Opštine Trstenik za više informacija o uslovima i načinu prijave. Zajedno gradimo zdraviju i zeleniju budućnost i stalno unapređujemo životni standard svih građana, izjavila je Milena Turk, predsednica opštine Trstenik.

