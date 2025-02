Kočnice, signalizacija, osvetljenje na biciklu, gume, luft u kormanu, to je najbitnije da se proveri pre početka vožnje, kaže Ejić.

Ukoliko primetite da kočnice ne funkcionišu kako treba, da previše jako treba da ih stiskate ili da uopšte ne rade, velika je verovatnoća da nisu dobro naštelovane ili zategnute, ili da ste potrošili pakne. Cena pakni je u proseku od 200 do 600 dinara, a da se sami ne biste mučili a cene nisu velike i bezbednije je da to radi majstor, odnesite bicikl u servis na podešavanje kočnica, bilo da je reč o disk kočnicama (hidrauličnim ili mehaničkim) ili kočnicama koje koriste felnu točka kao kočionu površinu (v-brake, kantilever ili drumske).

U vožnju ne bi trebalo ići bez svetla, napred belog a pozadi crvenog. Tako kaže zakon a i zdrav razum. Svetlo srednjeg kvaliteta možete da kupite za par stotina dinara, dok su ona veće jačine, svetla na usb punjenje kao i dinamo svetla iznad 1.000 pa do nekoliko hiljada dinara. Pored svetla, dobro je da imate i zvonce, za sve nepredviđene situacije i lakše upozoravanje pešaka koji se nađu na stazi.

Cena zavisi od toga šta se sve radi, kreće se od 500, 600, 700 dinara do 1500-2000 dinara. Za kvarove stavljam nove venčiće, za sajle takođe, ukoliko ne moram podmažem je. Stanje bicikla je ključno. Ukoliko se menjaju sve četiri gume, dve spoljnje i dve unutrašnje, zadnja cena u novembru je bila 1000 po točku, 600 dinara je bila spoljna i 280 unutrašnja. Za sve četiri gume potrebno je 2000 dinara, ukoliko bicikli duže stoji, gumice gube svoje svojstvo, pa ili škripe ili neće da koče, one su oko 200 dinara, to je savet pred sezonu. Signalizacija bi takođe trebala da se uradi, objašnjava Ejić.