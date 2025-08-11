Slušaj vest

Rimini je grad na italijanskoj jadranskoj obali, poznat kao jedno od najpopularnijih letovališta u regiji Emilija Romanja. Međutim, ljubiteljima čistih, peščanih plaža često može delovati razočaravajuće - najviše zbog vode koja iako čista, nije ni nalik drugim destinacijama duž Jadranskog mora.

Nedavno je ovu plažu posetila solo travel blogerka iz Srbije, Marija, koja je na TikToku podelila svoja iskrena zapažanja o ovoj destinaciji. Iako nije oduševljena morem i plažom, priznala je da ju je ovo mesto oduševilo zbog nekih drugih stvari.

"Ako volite lepe plaže, ovde ne dolazite"

"Ovo je najgora plaža na kojoj sam ikada bila. Ne sviđa mi se uopšte. Imam osećaj kao da se kupam u Dunavu, što zbog dna, što zbog boje vode, uopšte nije plavo, iako zapravo jeste čista. Dakle, ako ste i vi ljubitelji lepih plaža, ova će vas baš razočarati. Osim toga, često duva vetar, pa kupanje bude nepreporučljivo. Plus, skoro sve plaže su privatne i da biste na njima boravili, morate da zakupite ležaljku koja košta oko 20 evra.", rekla je Marija u videu.

Italija ostrvo Elba Foto: Shutterstock

Doručak 6 evra, sladoled 4

Ipak, kako dodaje, iako joj najpre uopšte nije bilo jasno zašto ljudi biraju baš Rimini, sve se promenilo kada je probala neka jela ali i videla cene.

"...A onda sam pojela najbolju margaritu za šest evra, smestila se u fantastičan hotel pored plaže koji sam platila samo 32 evra, pojela najbolji sladoled u životu za četiri evra, videla grad kako je lep i kako barovi pored plaže imaju dobru energiju. Sutradan sam doručkovala za samo šest evra i pronašla javnu plažu na samo petnaest minuta hoda od hotela", rekla je ona pa dodala:

"Odmah pored hotela nalazi se lokal koji prodaje pice, koji na prvi pogled izgleda kao šalterska prodaja sa osrednjim picama. Međutim, asortiman je odličan, a cene baš prihvatljive. Poslastičarnice 'La Romana' naveliko su poznate širom Italije, a prva poslastičarnica otvorena je baš ovde u Riminiju. Osim sladoleda nude i odličan program kolača. Takođe sladoled koji sam ovde jela je bio najbolji u životu".

"Ležaljka jeftinija nego u Čanju"

U komentarima usledili su različiti komentari, ali i iznenađenje zbog cena, koje su, kako su naveli pojedini korisnici niže nego u Crnoj Gori.

"Ležaljka jeftinija nego u Čanju, gde je 25 evra", iznenađeno je konstatovala jedna korisnica.

Druga je dodala da su plaže u Vijaređu slične onoj u Riminiju, ali da svakako nisu toliko loše. Ipak neki se nisu složili pa su dodali da je more u Riminiju loše, poredeći ga sa sa žabokrečinom.

"Bila sam jednom pre par godina i nikad više, najgore more koje sam videla u životu. Kao žabokrečina. A to mi je najbitnije jer na more idem zbog mora."

Foto: Shutterstock

Noćni provod odličan

Kako drugi ističu, Rimini i okolina, poznata kao Rivijera Romanja, poznati su više po noćnom provodu pa ga preporučuju najviše mladima.

"Rimini i cela okolina ili tzv. Rivijera Romanja, ne ide se zbog mora, već zbog noćnog provoda, i to oduvek. Za lepe plaže i plavo more, promenite metu: Apulija, Sardinija, Sicilija, Kalabrija i ostale regije", preporučuje još jedan korisnik TikToka.

I dok su neki turisti priznali da nikada na ovoj destinaciji nisu uspeli da nađu tako jeftin smeštaj, neki su pohvalili Rimini zbog svega što nudi.

"Ja sam bio prošle godine i meni je bilo prelepo. Obožavam tako prostrane plaže, more je bilo čisto, grad živ i pun zanimljivih ulica, naročito u centru, i uveče ima gde da se izađe. A paste i piće obožavam tako da je odlično mesto za odmor", zaključila je jedna Srpkinja.