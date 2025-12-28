Slušaj vest

Kako se bliži Nova godina, sve više domova širom Srbije osvetljava se prazničnim lampicama. Ukrašavanje je omiljena tradicija, ali mnoge zanima koliko novogodišnje svetlo zapravo utiče na mesečni račun za struju.

Klasične lampice ili LED

Stručni proračuni pokazuju značajnu razliku u potrošnji između klasičnih i LED lampica. Na primer, prosečan venac od 100 klasičnih sijalica troši oko 40 W. Ako se uključuje šest sati dnevno tokom mesec dana, to iznosi 7,2 kWh, što košta približno 100 dinara. Pet takvih venaca u stanu povećava račun na oko 500 dinara mesečno.

S druge strane, LED lampice iste dužine troše znatno manje, između 4 i 8 W. Sa istim radnim vremenom, mesečna potrošnja iznosi samo 0,9 kWh, što je oko 13 dinara. Pet LED venaca povećava račun na svega 65 dinara. Dakle, LED lampice mogu uštedeti i do 90% energije u odnosu na klasične sijalice.

Kako dodatno smanjiti potrošnju

Novac možete dodatno uštedeti ako sijalice uključujete samo uveče i gasite ih pre spavanja. Takođe, korišćenje tajmera ili zamena starih venčića LED rasvetom može značajno smanjiti račun.

Ako se LED dekoracija koristi umeren, trošak prazničnog osvetljenja biće simboličan, dok klasične lampice i nepažljivo korišćenje mogu nepotrebno uvećati račun.