Iako Norveška nije članica EU, ova zemlja, poznata po visokim platama, uređenom društvu i impresivnoj prirodi, i dalje je jedna od najprivlačnijih destinacija za doseljenike. Najnoviji primer dolazi iz akvakulturne industrije, sektora koji poslednjih godina beleži stalan rast i nedostatak radne snage.

Naime, kompanija SalMar ASA, jedan od globalnih lidera u uzgoju atlantskog lososa, raspisala je veliki konkurs za radna mesta na svojim farmama u oblasti Trenlag (Trøndelag). U mestu Kverva, koje se nalazi na poluostrvu Fosen u opštini Ørland, SalMar traži 100 zaposlenih za stalni radni odnos, prenosi El Diario Vasco. Reč je o lokaciji poznatoj po razvijenoj akvakulturi, a Norveška u celini ostaje najveći svetski izvoznik lososa, piše Fenix magazin.

Ono što mnoge privlači jeste činjenica da prethodno radno iskustvo nije neophodno. Od kandidata se očekuje samo osnovno poznavanje engleskog ili norveškog jezika, kao i spremnost za rad u proizvodnom procesu.

Mesečna primanja

Novozaposleni će raditi od ponedeljka do petka, obavljajući poslove niza, pakovanja i kontrole kvaliteta. Satnica iznosi 228,46 norveških kruna, odnosno oko 19,86 evra po satu. Uz nedeljni fond od 36,5 sati, procenjena mesečna zarada premašuje 3.000 evra.

Primanja mogu biti dodatno uvećana zahvaljujući bonusima, a posebno se izdvaja dodatak od 20 odsto za popodnevne smene. Radnicima je omogućeno korišćenje obroka po simboličnoj ceni od dva evra dnevno. Rok za prijavu na konkurs je 31. januar 2026. godine.

Uprkos hladnoj klimi, dugim zimama i visokim troškovima života, Norveška poslednjih godina beleži stalni porast broja stranih radnika i porodica koje se odlučuju da tamo započnu novi život. Razlozi su brojni, a među najznačajnijima su visok životni standard i socijalna sigurnost. Obrazovanje i zdravstvena zaštita dostupni su svima, a sistem socijalne zaštite važi za jedan od najstabilnijih u Evropi.

Balans između posla i privatnog života

Norveška je poznata kao izuzetno lepa zemlja – fjordovi, šume, planine i polarna svetlost deo su svakodnevice koja malo koga ostavlja ravnodušnim. Za razliku od nekih drugih evropskih zemalja, u Norveškoj se velika pažnja posvećuje balansu između posla i privatnog života. Kraće radne nedelje, fleksibilno radno vreme i izuzetno velikodušna roditeljska prava čine ovu zemlju posebno privlačnom za mlade porodice.

Poput Hrvatske, i Norveška se ubraja među veoma bezbedne zemlje. Niska stopa kriminala i politička stabilnost redovno je svrstavaju u sam vrh svetskih rang-lista kvaliteta života. Upravo zbog te kombinacije sigurnosti, visokih plata i stabilnog načina života, interesovanje za radna mesta poput ovih na farmama lososa ne jenjava – uprkos hladnim severnim zimama.