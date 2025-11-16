Slušaj vest

Da bi biznis bio uspešan i unosan, potrebno je prvo imati dobar i pametan izbor poslovne ideje. Za početnike je ključno izabrati biznis koji ne traži velika početna ulaganja, a ima realan potencijal zarade već u prvim mesecima.

Ovo su tri najisplativija i najlakša biznisa za ulazak u Srbiji, uz prosečne mesečne zarade koje početnici mogu očekivati.

Vođenje društvenih mreža

Ovaj biznis idealan je mlade i kreativne osobe, kao i za početnike bez velikog kapitala. Početno ulaganje je minimalno i zahteva ono što gotovo svi mladi imaju — laptop ili mobilni telefon i internet.

Mala i srednja preduzeća u Srbiji sve češće traže stručnjake koji će im voditi Instagram, TikTok i Facebook profile. Posao uključuje kreiranje objava, komunikaciju sa publikom i osnovne kampanje.

Prosečna mesečna zarada početnika u ovom biznisu kreće se od 300 do 600 evra po klijentu, a vi sami birate koliko klijenata tokom meseca ćete imati. Napredovanjem i usavršavanjem zarada može dostići cifru i do 1.500 evra po klijentu.

Ovakav biznis je veoma isplatljiv, jer je potražnja je veća nego ponuda, a mnogim firmama je skupo da zaposle stručnjake.

iPhone Foto: Shutterstock

Onlajn prodaja

Onlajn prodaja pokazala se kao savršen biznis za praktične i organizovane osobe, ali i one koji su voljni da uče marketing. Početno ulaganje zavisi od tržišta na koje ćete se koncentrisati, ali kreće se od 100 do 500 evra na mesečnom nivou.

Online prodaja preko Instagrama, TikToka i platformi poput KupujemProdajem i Shopera postaje sve popularnija. Početnici biraju između dropshippinga (prodaja bez lagera) i proizvodnje malih serija (npr. prirodna kozmetika, sveće, ukrasi, print majice).

Ovaj biznis postao je veoma popularan jer već prvog meseca je moguća zarada do 700 evra, a uz dobar marketing i kontinuitet u radu možete zaraditi više od 2.000 evra mesečno.

Ilustracija Foto: Shutterstock

Uslužni poslovi na terenu

Ovakvi poslovi uključuju čišćenje, sitne popravke, kao i baštovanstvo, a idealno je za ljude koji vole praktičan rad i žele brzu naplatu.

U zavisnost i od odabira kategorije početno ulaganje se kreže od 50 do 400 evra i to za opremu, ali i po koju reklamu.

Usluge čišćenja stanova, baštovanstvo, montaža nameštaja i sitni kućni popravci spadaju među najtraženije poslove u Srbiji. Potražnja je konstantna, a konkurencija manja nego u digitalnim poslovima.

Za one koji rade povremeno prosečna mesečna zarada kreće se od 600 do 800 evra, dok oni koji se svakodnevno bave ovim poslom zarade od 1.300 do čak 2.000 evra.