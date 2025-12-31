Slušaj vest

U susret Božiću i obeležavanju jednog od najznačajnijih hrišćanskih praznika, Javno preduzeće za gazdovanje šumama “Srbijašume”, apeluje na građane da pokažu odgovornost i poštovanje prema prirodi i ne uništavaju mlade hrastove u šumama i pošumljenim površinama.

Foto: Srbijašume

Tradicija nalaže da se badnjak uzima sa poštovanjem prema prirodi, u skladu sa zakonom i običajima, a ne uništavanjem mladih šuma i sadnica. Neodgovornim ponašanjem nanose se trajne posledice šumskim ekosistemima i ugrožavaju napori uloženi u obnovu i zaštitu zelenih površina.

Podsećamo građane da je neovlašćena seča drveća zakonom zabranjena i kažnjiva, ali pre svega pozivamo na savest, odgovornost i razumevanje da je očuvanje šuma zajednička obaveza svih nas.

Foto: Srbijašume

Građani koji žele da uzmu badnjak mogu se javiti u najbližu šumsku upravu i dobiti informacije o predviđenim lokacijama sa kojih je to dozvoljeno.

Građani koji žele da uzmu badnjak na teritoriji grada Beograda mogu se javiti u Šumsku upravu Avala, Lipovica i Zemun-Progar i dobiti informacije o predviđenim lokacijama sa kojih je to dozvoljeno.

Dočekajmo praznike u duhu mira, poštovanja tradicije i brige o prirodi, kako bismo šume sačuvali i za generacije koje dolaze!