"Na čelu sa Aleksandrom Vučićem, diplomatskom borbom uspeli smo gotovo nemoguće"
InfoBiz
RAFINERIJA U PANČEVU NASTAVLJA S RADOM! Ministarka Đedović Handanović saopštila sjajnu vest: NIS dobio licencu američkog OFAK-a za nastavak rada do 23. januara
Slušaj vest
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović saopštila je sjajne vesti.
"Dragi građani, odlična vest za kraj godine za našu zemlju - sa zadovoljstvom vas obaveštavam da je kompanija NIS dobila licencu američkog OFAC-a za nastavak rada do 23. januara. Ovo znači i da će rafinerija u Pančevu posle 36 dana moći da nastavi sa radom. Na čelu sa Aleksandrom Vučićem, diplomatskom borbom uspeli smo gotovo nemoguće", navela je ministarka na Instagramu i dodala:
"Zaštitićemo našu energetsku sigurnost, kao i do sada! Živela Srbija".
2 · Reaguj
2