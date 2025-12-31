"Dragi građani, odlična vest za kraj godine za našu zemlju - sa zadovoljstvom vas obaveštavam da je kompanija NIS dobila licencu američkog OFAC-a za nastavak rada do 23. januara. Ovo znači i da će rafinerija u Pančevu posle 36 dana moći da nastavi sa radom. Na čelu sa Aleksandrom Vučićem, diplomatskom borbom uspeli smo gotovo nemoguće", navela je ministarka na Instagramu i dodala: