Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović saopštila je sjajne vesti.

"Dragi građani, odlična vest za kraj godine za našu zemlju - sa zadovoljstvom vas obaveštavam da je kompanija NIS dobila licencu američkog OFAC-a za nastavak rada do 23. januara. Ovo znači i da će rafinerija u Pančevu posle 36 dana moći da nastavi sa radom. Na čelu sa Aleksandrom Vučićem, diplomatskom borbom uspeli smo gotovo nemoguće", navela je ministarka na Instagramu i dodala:

"Zaštitićemo našu energetsku sigurnost, kao i do sada! Živela Srbija".

