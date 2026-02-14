Slušaj vest

Oružje iz naučnofantastičnih filmova postalo je stvarnost – laserski sistemi koji pogađaju ciljeve brzinom svetlosti danas se koriste na granicama i ratištima širom sveta, a jedan „hitac“ košta kao šoljica kafe.

Nedavno su američko Ministarstvo odbrane i granične službe u El Pasu upotrebile laser za obaranje navodnih dronova meksičkih kartela, što je izazvalo kratkotrajno zatvaranje vazdušnog prostora. Iako je kasnije otkriveno da meta verovatno nije bio dron, incident je pokazao koliko su laseri postali realno i operativno oružje.

Oružje sa usmerenom energijom

Reč je o tehnologiji koju vojska naziva oružjem sa usmerenom energijom (DEW) – sistemi koji isporučuju snažan snop energije bez metaka i klasične municije. Za razliku od raketa sistema Patriot, koje koštaju i više miliona dolara po projektilu, laserski zrak troši minimalnu količinu energije. Posebno je koristan protiv jeftinih dronova, poput onih koje Huti koriste u napadima na brodove u Hormuškom moreuzu, jer omogućava odbranu bez straha od nestanka municije.

Razvoj laserskog oružja traje još od šezdesetih godina, a snažan podsticaj dobio je tokom programa Strategic Defense Initiative predsednika Ronalda Reagana, poznatog kao „Ratovi zvezda“. Tek napredak u takozvanim solid-state laserima omogućio je stabilne i efikasne sisteme.

Obara više ciljeva u kratkom vremenu

Američka mornarica je još 2014. na brodu USS Ponce testirala sistem LaWS, koji je uspešno uništavao dronove i male čamce. Danas je jedan od najnaprednijih sistema HELIOS, razvijen od strane Lockheed Martina, sposoban da obara više ciljeva u kratkom vremenu.

Laserima se sve više bave i druge zemlje. Ukrajina je nedavno predstavila sistem Sunray, koji je tokom testiranja spalio motor ruskog drona za nekoliko sekundi. Velika Britanija razvija DragonFire, Rusija promoviše Peresvet, Kina nudi sistem Silent Hunter, a Izrael priprema Iron Beam kao dopunu Gvozdenoj kupoli.

Ipak, lasersko oružje ima i ograničenja. Magla, kiša, prašina i dim mogu oslabiti snop, jer dolazi do rasipanja energije u atmosferi. Zbog toga su ovi sistemi trenutno najefikasniji u suvim i pustinjskim uslovima ili na velikim visinama.