Weekend.19, najveći regionalni medijski, biznis i komunikacijski festival, ove godine donosi dosad najambicioznije izdanje. Uz prepoznatljiv festivalski format koji spaja ideje, ljude i platforme, odnosno inspiraciju i zabavu, Weekend.19 okuplja rekordnih osam specijaliziranih programa i postaje najveće izdanje u povijesti festivala.

Novosti ovogodišnjeg izdanja

U vremenu u kojem se zdravlje i obrazovanje sve češće nameću kao ključne teme suvremenog društva, Weekend.19 ove godine uvodi dvije potpuno nove platforme: Education.Weekend i Health.Weekend.

Health.Weekend donosi novi pogled na zdravlje u širem društvenom i profesionalnom kontekstu, povezujući medicinu, farmaciju, tehnologiju i praksu. Fokusiran je na promjene koje već danas oblikuju budućnost zdravstva – od digitalizacije i umjetne inteligencije do novih terapijskih i organizacijskih modela – kroz razgovore koji izlaze iz okvira klasičnih stručnih kongresa. Okuplja profesionalce iz zdravstva, tehnologije, medija i poslovnog sektora te, uz međunarodne govornike i razmjenu perspektiva, otvara prostor za razumijevanje izazova koji će definirati zdravstveni sustav sutrašnjice.