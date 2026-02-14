Weekend.19 ruši vlastite rekorde: osam festivala, dva nova formata i najveće izdanje dosad
Weekend.19, najveći regionalni medijski, biznis i komunikacijski festival, ove godine donosi dosad najambicioznije izdanje. Uz prepoznatljiv festivalski format koji spaja ideje, ljude i platforme, odnosno inspiraciju i zabavu, Weekend.19 okuplja rekordnih osam specijaliziranih programa i postaje najveće izdanje u povijesti festivala.
Novosti ovogodišnjeg izdanja
U vremenu u kojem se zdravlje i obrazovanje sve češće nameću kao ključne teme suvremenog društva, Weekend.19 ove godine uvodi dvije potpuno nove platforme: Education.Weekend i Health.Weekend.
Health.Weekend donosi novi pogled na zdravlje u širem društvenom i profesionalnom kontekstu, povezujući medicinu, farmaciju, tehnologiju i praksu. Fokusiran je na promjene koje već danas oblikuju budućnost zdravstva – od digitalizacije i umjetne inteligencije do novih terapijskih i organizacijskih modela – kroz razgovore koji izlaze iz okvira klasičnih stručnih kongresa. Okuplja profesionalce iz zdravstva, tehnologije, medija i poslovnog sektora te, uz međunarodne govornike i razmjenu perspektiva, otvara prostor za razumijevanje izazova koji će definirati zdravstveni sustav sutrašnjice.
Education.Weekend donosi potpuno novi pogled na učenje, tržište znanja i razvoj kompetencija budućnosti. Okuplja stručnjake, edukatore, donositelje odluka, poduzetnike i inovatore kako bi u zajedničkom dijalogu predstavili znanje i obrazovanje kao pokretačku snagu svih društvenih promjena. Uz vrhunske eksperte i stručnjake dokazane kroz prakse iz Hrvatske i svijeta sudionici će na atraktivan i inspirativan način steći potpuno novi uvid u fenomen obrazovanja i znanosti. Kroz interaktivna predavanja, panele i radionice, Education.Weekend povezuje sve koji vjeruju da znanje nije samo teorija, nego alat koji mijenja stvarnost i vlastite karijere. Poseban fokus stavljen je na primjenjivost, potičući razmjenu iskustava, kompetencija i inovacija koje oblikuju budućnost rada i učenja.
AI.Weekend se širi i postaje Tech.Weekend
Nakon iznimno uspješnog AI.Weekenda, koji je umjetnu inteligenciju uveo u mainstream festivalskog programa, Weekend.19 ide korak dalje. Od ove godine AI.Weekend prerasta u Tech.Weekend – širu, sveobuhvatniju platformu posvećenu tehnologiji. Tech.Weekend obuhvaća umjetnu inteligenciju, ali i software, hardware, digitalne platforme i tehnološka rješenja koja već danas mijenjaju poslovanje, društvo i svakodnevni život. Kroz vrhunski sadržaj i networking s domaćim i međunarodnim stručnjacima donosi uvide u ključne teme budućnosti, s fokusom na razvoj u sljedećih nekoliko, ali i narednih dvadesetak godina.
Najveći Weekend do sada
Uz uzbudljive novitete, Weekend.19 čine i HR.Weekend, Finance.Weekend, Investment.Weekend i Energy.Weekend, koji donose nova ambiciozna izdanja koji će nesumnjivo potaknuti brojne pozitivne reakcije publike.
Sa osam festivalskih programa, brojnim međunarodnim govornicima i tisućama sudionika, Rovinj će krajem rujna ponovno postati epicentar kreativnosti, povezivanja i novih perspektiva.
Sve novosti i informacije o Weekendu.19 pratite na službenoj web stranici te na društvenim mrežama
