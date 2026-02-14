Sa tržišta Srbije hitno je opozvan nadzemni bazen POLYGROUP poreklom iz Kine zbog opasnosti od davljenja.
Hitno povučen proizvod sa tržišta Srbije: Uvezen je iz Kine i nosi rizik od davljenja
Reč je o nadzemnom bazenu POLYGROUP model Summer escapes, Summer waves, Blue wav, Funsicle i Sand n sun minimalne visine od 122 cm, navodi se na portalu Ministarstva unutrađnje i spoljne trgovine u odeljku Nebezbedni proizvodi (NEPRO).
- Sa spoljne strane bazena, postoje kompresione trake postavljene preko vertikalnih nogu nosača, koje mogu biti oslonac za stopala i omogućiti da dete uđe u bazen, što može da ugrozi njegovu bezbednost - piše u opisu rizika od ovog proizvoda.
Nadzemni bazen Foto: Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine
Uvoznik ovog spornog bazena je frima "Termo pool" D.o.o, iz Beograda.
