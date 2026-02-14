Slušaj vest

Reč je o nadzemnom bazenu POLYGROUP model Summer escapes, Summer waves, Blue wav, Funsicle i Sand n sun minimalne visine od 122 cm, navodi se na portalu Ministarstva unutrađnje i spoljne trgovine u odeljku Nebezbedni proizvodi (NEPRO).

- Sa spoljne strane bazena, postoje kompresione trake postavljene preko vertikalnih nogu nosača, koje mogu biti oslonac za stopala i omogućiti da dete uđe u bazen, što može da ugrozi njegovu bezbednost - piše u opisu rizika od ovog proizvoda. 

2292.jpg
Nadzemni bazen Foto: Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine

Uvoznik ovog  spornog bazena je frima "Termo pool" D.o.o, iz Beograda.  

Rafovi u prodavnici
Kasirka u prodavnici
ishrana-bebe-na-flasicu-shutterstock-2244625115.jpg
Prodavnica bele tehnike