Slušaj vest

Sastanak je vođen u okviru posete azerbejdžanskog predsednika i delegacije ove zemlje Srbiji, a razgovor je vođen na temu unapređenja saradnje dve zemlje u oblasti energetike.

Ministarka je na svom Intagram nalogu otkrila dalje korake saradnje Srbije i Azerbejdžana.

- Tokom zvanične posete delegacije Republike Azerbejdžan Srbiji, imala sam bilateralni sastanak sa ministrom energetike Parvizom Šahbazovim, posvećen daljem jačanju saradnje u oblasti snabdevanja gasom i razvoju novih energetskih kapaciteta.

U prvoj godini naše saradnje u isporuci gasa, ukupno je isporučeno i preuzeto oko 114 miliona kubika gasa, prošle godine smo dobavili dvostruko više sa trendom povećanja isporuka gasa koji se nastavlja i ove godine u kojoj trenutno preuzimamo 1.1 milion kubika gasa dnevno. U razgovorima sa predstavnicima SOKAR razmatra se opcija fleksibilnog snabdevanja do 0,9 milijardi kubika gasa godišnje, a završetkom gasne elektrane u Nišu do 2030. godine planiramo da uvećamo količine do 1,4 milijarde m3 godišnje.

Poseban fokus razgovora bio je na zajedničkom projektu izgradnje gasne elektrane kod Niša, koji predstavlja prvi investicioni poduhvat ove vrste između naših energetskih kompanija. Ovaj kapacitet biće važan oslonac za stabilnu proizvodnju električne i toplotne energije, ali i odgovor na rastuću potrošnju koju donose nova industrija, digitalna infrastruktura i razvoj savremenih tehnologija.

Projekat je već prepoznat u strateškim dokumentima Srbije i planiran kao jedan od bitnih energetskih objekata u narednoj deceniji. Njegovom realizacijom dodatno jačamo energetsku sigurnost, diversifikujemo izvore snabdevanja i gradimo sistem koji može pouzdano da podrži razvoj Srbije - napisala je ministarka.