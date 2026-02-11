Slušaj vest

Glavna tema sastanka bio je programu podrške i finansiranju projekata u energetskom sektoru, sa fokusom na gasni sektor i energetsku efikasnost.

- Svetska banka je zainteresovana za širi program podrške gasnom sektoru, u okviru kojeg bi u fazama mogli da obezbedimo finansiranje za izgradnju gasnih interkonekcija, jačanje postojeće gasne infrastrukuture unutar zemlje, kao i izgradnju novih skladišnih kapaciteta. Osim finansiranja, razgovarali smo i o tehničkoj podršci za razvoj projekata koji su u pripremnoj fazi. Gas smatramo dugoročnim prelaznim gorivom na putu ka dekarbonizaciji, jer je bazna energija i neophodno je da gradimo infrastrukuru kako bismo ispunili ciljeve koje smo definisali strateškim dokumentima - rekla je Đedović Handanović.

Foto: Ministarstvo rudarstva i energetike
Foto: Ministarstvo rudarstva i energetike

Ministarka je navela da su prioritetni infrastrukturni projekti u energetici određeni ažuriranim Polaznim osnovama plana razvoja energetske infrastrukture, koje je Vlada usvojila prethodne godine.

Interkonekcija sa S. Makedonijom

- Naš fokus u sektoru gasa sada je izgradnja gasne interkonecije sa Severnom Makedonijom, za koju imamo izrađenu studiju izvodljivosti, koja je i za našu i makedonsku deonicu finansirana EU sredstvima. Izgradnjom ove interkonekcije, otvaramo još jedan alternativni pravac za snabdevanje gasom - rekla je ona.

Foto: Ministarstvo rudarstva i energetike
Foto: Ministarstvo rudarstva i energetike

Đedović Handanović je naglasila da je Srbija ima nameru da nastavi projekat Čista energija i energetska efikasnost za građane (SURCE) koji se uspešno realizuje sa Svetskom bankom i u okviru kojeg se subvencionišu mere energetske efikanosti za domaćinstva.

Subvencije za 50.000 domaćinstava

- Do kraja 2027. ćemo dodeliti subvencije za oko 50.000 domaćinstava i cilj nam je da nastavimo sa ovim programom. Povećanjem energetske efikasnosti smanjujemo potošnju i emisije štetnih gasova, a i uštede u kućnim budžetima građana koji energetski unaprede svoja domaćinstva uz pomoć države su osetne. Osim za nastavak ovog programa, Svetska banka je zainteresovana i za finansiranje energetske sanacije javnih zgrada, poput škola, vrtića, bolnica, što bi osim ušteda u energiji koje mogu ići i do 50 odsto, kreiralo i nova radna mesta - rekla je ona.

