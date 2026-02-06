Slušaj vest

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je na panelu posvećenom energetici, održanom u okviru Svetskog samita vlada u Dubaiju, da su diverzifikacija snabdevanja energentima i razvoj lanaca snabdevanja kritičnim mineralnim sirovinama od presudnog značaja za ekonomski rast i energetsku sigurnost.

Govoreći o posledicama geopolitičkih dešavanja, ministarka je naglasila da je rat u Ukrajini pokazao koliko su energetski sistemi ranjivi.

- Od početka rata u Ukrajini videli smo da se promene na nivou čitavog kontinenta ne mogu sprovesti preko noći. Rast cena električne energije tri do pet puta, kao i rast cena gasa, doveli su do naglog pada ekonomskog rasta u Evropi. Srbija je uspela da uprkos izazovima sačuva sigurnost snabdevanja i krenuli smo snažnije u diverzifikaciju izvora i ruta snabdevanja energentima da bismo bili otporniji u budućnosti - istakla je ministarka.

Đedović Handanović je rekla da je Srbija na putu energetske tranzicije, sa velikim investicijama u vetar i solar, i posebno istakla rezultate u usklađivanju Srbije sa evropskim regulativama, koje je prepoznala i Energetska zajednica.

Foto: Ministarstvo rudarstva i energetike

- Na evropskom putu Srbije postoji jasna potreba za dekarbonizacijom, usaglašavanjem sa regulativama Evropske unije i boljim korišćenjem naših potencijala. Energetska trazicija nije moguća bez kritičnih mineralnih sirovina, koje su potrebne za nove tehnologije, solarne panele, vetroparkove. U Zapadnoj Srbiji, u Jadru, nalaze se najveće overene evropske rezerve litijuma i najbolje istraženo ležište, sa procenjenih 158 miliona tona i potencijalnom godišnjom proizvodnjom od 56 do 57 hiljada tona litijum-karbonata. Naš cilj nije samo eksploatacija sirovina, već razvoj celokupnog lanca vrednosti - naglasila je ona.

Ministarka je istakla da posedovanje resursa samo po sebi nije dovoljno, već da je ključno kako se njima upravlja.

- Vizija, politička spremnost i adekvatno upravljanje sirovinama su ključni i jedino tako možete ostvariti koristi za svoju državu. Ima mnogo zemalja koje imaju prirodna bogatstva, ali bez dobrog upravljanja i političke odlucnosti nema ni prosperiteta - rekla je Đedović Handanović.

Govoreći o međunarodnoj saradnji, ministarka je rekla da je Evropska unija je najvažniji ekonomski partner Srbije, sa kojom ima i memorandum u oblasti kritičnih mineralnih sirovina.

Đedović Handanović je naglasila i važnost ulaganja u nove tehnologije.

- Paralelno sa energetikom, gradimo osnovu za budući rast kroz razvoj veštačke inteligencije. U prvoj zmo fazi nuklearnog programa, kako bismo obezbedili više energije i bazu za ekonomski rast koji nekinovno prati povećana potrošnja. Usvojena je Strategija razvoja veštačke inteligencije u Srbiji za period do 2030. godine, imamo najsavremeniji Data centar u regionu, stižu nam novi super kompijuter, razvijamo IT tehnologije i to sve iziskuje više električne energije i radimo na pripremi i izgradnji novih proizvodnih kapaciteta - zaključila je Đedović Handanović.