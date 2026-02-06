Slušaj vest

One utiču na poverenje u institucije, oblikuju društvene odnose i određuju način na koji građani doživljavaju ekonomske politike. U takvom kontekstu, pitanje razvoja više nije samo pitanje rasta, nego je i pitanje odgovornosti, transparentnosti i odnosa između ekonomije i društva. Upravo zato, 33. Kopaonik biznis forum otvara prostor za razgovor o toj povezanosti.

U okviru centralne teme Foruma, posvećene industrijskoj politici i dugoročnom privrednom rastu, poseban akcenat stavlja se na razumevanje šireg društvenog okvira u kojem se ekonomske strategije sprovode. Srpski Davos bavi se pitanjem kako se ekonomski razvoj može uskladiti sa očekivanjima društva, kao i na koji način javne politike, tržište i institucije zajedno utiču na stabilnost i dugoročno poverenje u ekonomski sistem.

Ova tema razvija se kroz različite programske formate, koji omogućavaju dublju i otvoreniju razmenu stavova. Kroz razgovore sa međunarodnim ekonomistima i stručnjacima razmatraće se kako globalni ekonomski tokovi, regulatorne promene i novi razvojni modeli utiču na društvenu koheziju, kvalitet javnih politika i odnose između privrede i institucija. Posebna pažnja posvećena je ulozi institucija u stvaranju predvidivog okvira i značaju komunikacije u vremenu pojačanih ekonomskih i društvenih pritisaka.

Pored panel diskusija, program Foruma uključuje i razgovore u posebnim formatima, koji omogućavaju da se ekonomske teme sagledaju iz drugačijeg ugla i približe širem društvenom kontekstu. Kroz ove razgovore otvaraju se pitanja javnog interesa, odgovornosti i poverenja, kao i odnosa između ekonomskih odluka i društvenih vrednosti, čime Forum potvrđuje svoju ulogu mesta na kojem se složene teme razmatraju bez pojednostavljivanja.

Kopaonik biznis forum već više od tri decenije okuplja različite perspektive, akademsku zajednicu, poslovni sektor, institucije i međunarodne aktere. Kao 33. izdanje najznačajnijeg ekonomskog događaja u regionu, Forum i ove godine nastavlja tradiciju otvaranja tema koje prevazilaze uske ekonomske okvire i bave se suštinskim pitanjima razvoja Srbije i Zapadnog Balkana.

