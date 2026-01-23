Slušaj vest

Od optimizacije procesa i povećanja produktivnosti, do transformacije korisničkog iskustva i donošenja strateških odluka, AI postaje jedna od ključnih razvojnih poluga savremene ekonomije. Upravo zato, tokom ovogodišnjeg Kopaonik biznis foruma posebna pažnja biće posvećena ulozi veštačke inteligencije u transformaciji privrede, kao i pitanjima rizika, koristi i različitih strategija njene primene.

U tom duhu, među specijalnim gostima Foruma biće i jedan od najuticajnijih globalnih autora i stratega u oblasti platformi i poslovnih ekosistema Paul Sangeet Choudary, koji se godinama bavi uticajem digitalnih platformi i veštačke inteligencije na tržišta, konkurentnost i razvojne modele. Pored toga, AI će biti u fokusu i kroz više panel diskusija tokom Foruma, uključujući teme koje se bave pitanjima „AI balona” - potencijalima i rizicima različitih pristupa, kao i načinima na koje AI već danas menja poslovanje kompanija i industrijsku transformaciju u „inteligentnom dobu”.

Regulativa i bezbednost

Sve veća primena AI rešenja otvara i nova važna pitanja, od regulative i bezbednosti, preko transparentnosti i odgovornosti u korišćenju tehnologije, do spremnosti kompanija da se prilagode novim pravilima igre. U vremenu u kome se tehnološka transformacija dešava brže nego ikada, diskusije o tome kako AI može doprineti održivom rastu i razvoju postaju nezaobilazne i za privredu i za donosioce odluka.

Pored veštačke inteligencije, 33. Kopaonik biznis forum i ove godine otvara niz tema koje oblikuju novi globalni kontekst, od industrijske politike i makroekonomskih trendova, preko investicija i konkurentnosti, energetike i infrastrukture, do ESG standarda, cirkularne ekonomije i dekarbonizacije industrije. Kao najdugovečniji i najznačajniji ekonomski događaj u regionu, Forum već više od tri decenije okuplja najrelevantnije predstavnike akademske zajednice, politike, poslovnog sektora i međunarodnih institucija, potvrđujući svoju ulogu ključne platforme za dijalog o razvojnim prioritetima Srbije i Zapadnog Balkana.

Kopaonik biznis forum 2026 održava se od 1. do 4. marta, a okupiće više od 200 govornika iz akademske zajednice, politike, poslovnog menadžmenta, međunarodnih finansijskih institucija, kao i relevantnih aktera iz Srbije i regiona.

Turbulentna ekonomska i društvena dešavanja koja su obeležila period iza nas i dalje oblikuju tržišta i poslovne odluke. Kao i u prethodnim godinama, srpski Davos biće mesto na kojem će se voditi konstruktivne diskusije između ključnih aktera, uz cilj da se formulišu preporuke i smernice za unapređenje poslovnog ambijenta i ukupnog stanja privrede.

Forum ima i svoju zvaničnu LinkedIn stranicu, na kojoj će redovno biti objavljivane sve vesti pre i tokom trajanja događaja: https://www.linkedin.com/company/kopaonik-biznis-forum/

Registracija svih zainteresovanih učesnika moguća je putem veb portala: www.kopaonikbusinessforum.rs