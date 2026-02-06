Slušaj vest

Sistem tržišnih informacija poljoprivrede Srbije (STIPS) objavio je izveštaj o kretanju cena stoke na pijacama širom Srbije tokom protekle nedelje.

U klanicama na području severnobačkog regiona tovni bikovi simentalske rase, telesne mase iznad 500 kilograma, otkupljivani su po nižim cenama, pri čemu je dominantna cena iznosila 418 dinara po kilogramu. Ponuda i obim otkupa bili su na zadovoljavajućem nivou. U klanicama mačvanskog regiona telad iste rase, telesne mase do 160 kilograma, najčešće su otkupljivana po ceni od 945 dinara po kilogramu, dok je za tovnu junad telesne mase preko 480 kilograma dominantna otkupna cena iznosila 435 dinara po kilogramu.

Tokom iste sedmice u klanicama na području raškog regiona evidentiran je otkup teladi simentalske rase telesne mase do 160 kilograma po dominantnoj ceni od 710 dinara po kilogramu. Tovni bikovi telesne mase iznad 500 kilograma plaćani su 450 dinara po kilogramu, dok je dominantna cena krava za klanje iznosila 280 dinara po kilogramu.

Tovne svinje po 165 dinara za kilogram

U klanicama južnobačkog regiona zabeležen je pad otkupnih cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma, kao i kod obe kategorije tovnih svinja. Prasad su otkupljivana po dominantnoj ceni od 300 dinara po kilogramu. Za tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma odgajivači su dobijali 165 dinara po kilogramu, dok je za grla teža od 120 kilograma dominantna cena iznosila 155 dinara po kilogramu.

Sniženje otkupne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma u odnosu na prethodni period zabeleženo je i u klanicama srednjebanatskog regiona, gde je tokom protekle sedmice dominantna cena iznosila 165 dinara po kilogramu.

Na pijaci žive stoke u Kragujevcu evidentiran je rast prodajne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma, koja je dostigla dominantnih 450 dinara po kilogramu. Istovremeno je zabeležen pad cene krmača za klanje, koje su se najčešće prodavale po ceni od 160 dinara po kilogramu. Slična kretanja cena zabeležena su i u klanicama na području šumadijskog regiona.

Jagnjad u Sremu po 600 dinara za kilogram

Prema izveštajima reportera STIPS iz Kraljeva, tokom protekle sedmice došlo je do rasta prodajnih cena jagnjadi i jaradi, a kod obe kategorije dominantna cena iznosila je 450 dinara po kilogramu. Na pijaci su se u ponudi nalazile i ovce, koje su se najčešće prodavale po ceni od 180 dinara po kilogramu, kao i ovnovi za priplod, čija je dominantna cena iznosila 33.700 dinara po grlu.

U klanicama na području sremskog regiona zabeležena je niža otkupna cena jagnjadi, pri čemu je dominantan iznos bio 600 dinara po kilogramu. Pad otkupne cene jagnjadi u odnosu na prethodni period evidentiran je i u nišavskom regionu, gde je dominantna cena iznosila 410 dinara po kilogramu. Ponuda i tražnja ove kategorije ovaca bile su prosečne.

Prema podacima reportera STIPS iz Požarevca, klaničari sa područja braničevskog regiona tokom poslednje sedmice januara otkupljivali su jagnjad po dominantnoj ceni od 500 dinara po kilogramu, dok su ovce plaćali 200 dinara po kilogramu. Na pijaci žive stoke dominantna cena jagnjadi takođe je iznosila 500 dinara po kilogramu, dok je kod ovaca najčešća cena bila 200 dinara po kilogramu.