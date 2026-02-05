Slušaj vest

Na evropsko tržište polovnih automobila utiču ne samo promenljivi zakoni već i globalni događaji, pa stručnjaci predviđaju da ove godine cene polovnih vozila neće pasti, a izuzetak su jedino električni polovnjaci, koji će pojeftiniti.

Tržišni stručnjaci predviđaju da će u 2026. vozači snažnije osetiti efekte krize čipova, kao i smanjenu ponudu skoro novih automobila. Stroži propisi o zagađenju takođe će uticati na neke vlasnike vozila širom Evrope, uključujući i Srbiju.

Prema Matasu Buzelisu, ekspertu kompanije za podatke o automobilima carVertical, nema znakova da će cene vozila pasti. Samo bi kupci polovnih električnih automobila mogli čuti bolje vesti.

Cene neće pasti u skorije vreme

Poslednjih godina inflacija se stabilizovala u većini zemalja EU, što je dovelo do nižih kamatnih stopa. Ipak, vozači će morati da sačekaju dobre vesti - očekuje se da će cene novih automobila ostati na sličnom nivou i sledeće godine.

- Prognoze Evropske centralne banke pokazuju da se kamatne stope neće vratiti na nivo pre pandemije još neko vreme. To znači da će novi automobili ostati manje pristupačni nego što su bili pre nekoliko godina - objašnjava Buzelis.

Dobre vesti za kupce polovnih električnih automobila

Ponuda polovnih električnih vozila raste svake godine na sekundarnom tržištu, a ovaj proces će se samo ubrzati u 2026. godini. Bum elektrifikacije, koji je započeo početkom 2020, uskoro će preoblikovati tržište polovnih automobila. Mnoga električna vozila koja su stara nekoliko godina će doći do kraja svojih perioda lizinga i pojaviće se na klasifikovanim sajtovima. Zbog obilne ponude očekuje se da će cene polovnih električnih vozila pasti.

- Svake godine se proizvodi sve više novih električnih vozila, a sva ona na kraju ulaze na tržište polovnih vozila, zbog čega polovna električna vozila postepeno postaju pristupačnija - objašnjava Buzelis.

MANJAK NOVIH AUTOMOBILA NA TRŽIŠTU Zbog pandemije, zatvaranja fabrika i krize čipova manje automobila proizvedeno je širom sveta između 2020. i 2023. godine. Sekundarno tržište sve više oseća nedostatak nekoliko godina starih vozila, što održava cene polovnih automobila relativno visokim. - Trenutno vrednost automobila starih od tri-šest godina pada mnogo sporije nego ranije. Tržište polovnih automobila održava visoke cene i nema razloga da padnu u skorije vreme - kaže Matas Buzelis, ekspert kompanije za podatke o automobilima carVertical.

Stabilno tržište

S druge strane, Petar Veličković sa sajta Polovni automobili ističe da je davati konkretne prognoze o kretanju cena na tržištu i novih i polovnih vozila u ovakvoj ukupnoj geopolitičkoj situaciji je krajnje nezahvalno, čak i pomalo neozbiljno.