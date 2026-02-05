Slušaj vest

Jagode su preplavile pijace, ali njihova cena i poreklo izazvali su pravu pometnju među kupcima.

Od Vrnjačke Banje do Beograda

Pojava jagoda u Vrnjačkoj Banji "kad im nije vreme" šokirala je posetioce pijaca, ali ne toliko samim prisustvom, koliko cenom od 700 dinara po kilogramu. Pored visoke cene, kupci sumnjičavo gledaju u gajbice, postavljajući pitanje koliko je ovo voće zapravo organsko i zdravo usred zime.

U Beogradu je situacija još drastičnija. Iako ih nema na svim tezgama, prodavci jagode dopremaju iz Španije i Grčke, a cena dostiže neverovatnih 1.000 dinara po kilogramu.

Na pijaci u Bloku 44 na Novom Beogradu u subotu je mala korpica jagoda od oko 400 grama koštala 700 dinara, što znači da kilogram ovog voća košta 1.750 dinara.

Jagode na pijacama u februaru Foto: Youtube Printscreen/RTV Vrnjačka Banja

- Koliko ima grama u ovoj korpici? - uptala je mušterija začuđena cenom i veličinom korpice, ali je umesto ljubaznog usledio nabusit odgovor prodavačice.

- Ima koliko ima. To je cena, pa ko hoće, hoće, a ko neće, ne mora - odbrusila je radnica na tezgi.

Za beli luk i orahe 1.200 dinara

Na lozničkoj zelenoj pijaci solidna je ponuda tokom cele godine, ali se za sve cene to isto ne može reći.

Ko krene da pazari orahe, a u januaru je baš bilo mešnje kolača i torti, za kilogram rezge treba da izdvoji 1.200 dinara. Toliko novca potrebno je i za kilogram belog luka, ''domaćeg'', kako značajno ističu prodavci. To su dve najskuplje ponude na tezgama, a dobro se drži i paprika ''crvena roga'' sa cenom od 400 dinara, koliko je i babura, dok je sto dinara skuplji đumbir.

Na tezgrama Gradske pijace u Kikindi najskuplji su pistaći. Za kilogram treba da se izdvoji 1.800 dinara. Orasi koštaju 1.100, suve kajsije 1.500, a urme 1.000 dinara. Skupo je i sveže voće. Kruške koštaju 350 dinara, grožđe 250, a jabuke 180 dinara.

Niz suvih paprika, jagode i orasi najskuplji u Vranju

Na vranjskoj pijaci svega ima ali je kupaca malo. Niske temperature utiču i na prodaju, malo je ljudi koji se zadržavaju u kupovini, a praznici su prošli. Kada su cene poljoprivrednih proizvoda u pitanju jedini komentar prodavaca je "da ništa nije skupo", ljudi su se istrošili oko praznika pa je prodaja slabija, napominju oni.

Najskuplji su orasi i prodaju se po ceni od 1.200 dinara koliko treba izdvojiti za kilogram. Jagode su 1.000 dinara po kilogramu. Kilogram tikvica je 350 dinara, koliko košta i kilogram krušaka. Tikvica nema na svim tezgama na pijaci u Vranju, kažu prodavci.

Jedan od najskupljih proizvoda je niz suvih paprika prodaje se po ceni od 2.000 dinara. Pasulj je 450 do 500 dinara. Koren peršuna je 300 dinara kilogram. Spanać je 400 dinara i kilogram bundeve je 100 dinara. Kilogram krompira je 80 dinara koliko su crni luk i šargarepa.

Kilogram paradajza iz plastenika prodaje se po ceni od 350 dinara. Cena gajbe jaja od 30 komada kreće se od 510 do 540 dinara.

Uporedni pregled cena voća i povrća (po kilogramu):

Jagode (Beograd): 1.000 dinara

Jagode (Vrnjačka Banja): 700 dinara

Kiseli kupus: od 300 do čak 700 dinara

Ananas, kivi, nar: 500 dinara

Pomorandža (grčka): 350 dinara

Mandarine: 300 dinara

Avokado: 250 dinara (trenutno na sniženju)

Interesantno je da je tradicionalna zimska namirnica, kiseli kupus, na pojedinim mestima dostigla cenu kilograma jagoda, što jasno govori o specifičnim tržišnim prilikama ove sezone.

Uprkos prodoru velikih trgovinskih lanaca, pijace ostaju srce nabavke. Jelena Nikolić iz JKP "Beogradske pijace" ističe da su poverenje i direktan kontakt ključni faktori opstanka ovog vida trgovine.

- Beogradske pijace su nezamenljiva mesta nabavke, uprkos sve oštrijim tržišnim konkurencijama, ali svežina proizvoda govori više od hiljadu reči. Cene se razlikuju od prodajnog mesta do prodajnog mesta i one su mogućnost izbora. Ovo je takođe tržište ali bitna je i ta ljubaznost prodavaca, direktan kontakt na relaciji kupac -prodavac, to je izgrađeno poverenje kroz godine i sve su to razlozi zašto su pijace nezamenljive - kaže Nikolić.

Digitalizacija na tezgama

Jedna od najvećih novina koja olakšava kupovinu jeste uvođenje bezgotovinskog plaćanja. Pijace Kalenić, Đeram i Palilula prepoznate su kao pioniri ovog projekta koji je pokrenula Privredna komora Srbije. Nikolić objašnjava da je ovo bio logičan korak u skladu sa potrebama savremenog kupca.

- To je bila dobra volja prodavaca da na osnovu toga što osete puls tržišta, razgovaraju sa mušterijama, odlučili su da im i to omoguće. Taj projekat je Privredna komora Srbije pokrenula, mi smo to prepoznali, ponudili našim zakupcima - kaže.

Bez obzira na to da li tragate za egzotičnim jagodama od 1.000 dinara ili domaćim rukotvorinama, beogradske pijace u 2026. godini uspešno balansiraju između tradicije i modernih tehnologija.