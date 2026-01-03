Slušaj vest

Ivana Stanković, poznata na društvenim mrežama kao „Mali pijac“, postala je omiljena ličnost zbog svojih duhovitih snimaka i spontanih razgovora s mušterijama, šireći pozitivnu energiju među hiljadama ljudi.

Sa portala Mondo posetili su Vidikovačku pijacu i razgovarali sa Ivanom, koja je svojim iskrenim osmehom i veselim pristupom vrlo brzo stekla veliku popularnost. Uoči praznika našla se u kostimu Deda Mraza, jer svake godine deci deli bombone i slatkiše tokom prazničnog perioda.

Ivana radi na pijaci već 15 godina, prodaje kozmetiku i hemiju, a svoje snimke za društvene mreže počela je spontano da objavljuje. Danas ima više od 120.000 pratilaca na Instagramu, a njeni komični sadržaji i anegdote s mušterijama redovno postaju viralni.

Ona priznaje da su je u početku motivisali lični izazovi:

- Počela sam iz minusa. Plata nije bila dovoljna ni za osnovno preživljavanje, ali čovek u muci ne bira posao. Morala sam da prehranem sebe i porodicu.

Najveći motiv u životu joj je ćerka, koja ju je inspirisala da istraje i razvije pozitivan odnos prema poslu i ljudima.

Ivana ističe da je ključ njene pozitivnosti zadovoljstvo životom:

- Ljudi treba da budu svesni da se rađamo samo jednom i da iskoriste svaki trenutak koji imaju.

Svoje snimke bira spontano i fokusira se na sadržaje koji oraspoložuju publiku. Većina komentara koje dobija je pozitivna, a kada se pojavi negativan, to je zanemarivo u moru podrške koju prima.

Na Vidikovačkoj pijaci Ivana je omiljena i među kolegama, a posebno se seća smešnih i neočekivanih situacija. Jedna od njih bila je dok je bila u avionu, kada ju je stjuardesa pohvalila pred putnicima, ili dok su je posetioci tržnog centra prepoznali i zaustavljali samo da se pozdrave ili slikaju. Ljudi je često nazivaju „kraljicom pozitivnosti“.

Svakodnevni rad na pijaci započinje rano ujutru, dolazi oko 6:30-7:00, leti ranije, zimi nešto kasnije, a radni dan traje do oko 15 časova. Tokom dana uslužuje mušterije, raspoređuje robu i nosi se s izazovima hladnih dana, koji su, kako kaže, najteži.

Pored zabavnog sadržaja, Ivana se bavi i humanitarnim aktivnostima. Počelo je s malim giveaway-em na Instagramu, a ubrzo je dobila donacije i počela da pomaže ljudima u potrebi. Ona lično odlučuje kome ide pomoć, vodeći se iskustvom i poznavanjem svojih mušterija, i apeluje na sve da pomognu koliko mogu.