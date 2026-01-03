Ivana drži najpoznatiju tezgu u Srbiji: Krenula u minusu, a danas mušterije ne može ni da prebroji! Ipak nije samo ponuda ono što ih je privuklo
Ivana Stanković, poznata na društvenim mrežama kao „Mali pijac“, postala je omiljena ličnost zbog svojih duhovitih snimaka i spontanih razgovora s mušterijama, šireći pozitivnu energiju među hiljadama ljudi.
Sa portala Mondo posetili su Vidikovačku pijacu i razgovarali sa Ivanom, koja je svojim iskrenim osmehom i veselim pristupom vrlo brzo stekla veliku popularnost. Uoči praznika našla se u kostimu Deda Mraza, jer svake godine deci deli bombone i slatkiše tokom prazničnog perioda.
Ivana radi na pijaci već 15 godina, prodaje kozmetiku i hemiju, a svoje snimke za društvene mreže počela je spontano da objavljuje. Danas ima više od 120.000 pratilaca na Instagramu, a njeni komični sadržaji i anegdote s mušterijama redovno postaju viralni.
Ona priznaje da su je u početku motivisali lični izazovi:
- Počela sam iz minusa. Plata nije bila dovoljna ni za osnovno preživljavanje, ali čovek u muci ne bira posao. Morala sam da prehranem sebe i porodicu.
Najveći motiv u životu joj je ćerka, koja ju je inspirisala da istraje i razvije pozitivan odnos prema poslu i ljudima.
Ivana ističe da je ključ njene pozitivnosti zadovoljstvo životom:
- Ljudi treba da budu svesni da se rađamo samo jednom i da iskoriste svaki trenutak koji imaju.
Svoje snimke bira spontano i fokusira se na sadržaje koji oraspoložuju publiku. Većina komentara koje dobija je pozitivna, a kada se pojavi negativan, to je zanemarivo u moru podrške koju prima.
Na Vidikovačkoj pijaci Ivana je omiljena i među kolegama, a posebno se seća smešnih i neočekivanih situacija. Jedna od njih bila je dok je bila u avionu, kada ju je stjuardesa pohvalila pred putnicima, ili dok su je posetioci tržnog centra prepoznali i zaustavljali samo da se pozdrave ili slikaju. Ljudi je često nazivaju „kraljicom pozitivnosti“.
Svakodnevni rad na pijaci započinje rano ujutru, dolazi oko 6:30-7:00, leti ranije, zimi nešto kasnije, a radni dan traje do oko 15 časova. Tokom dana uslužuje mušterije, raspoređuje robu i nosi se s izazovima hladnih dana, koji su, kako kaže, najteži.
Pored zabavnog sadržaja, Ivana se bavi i humanitarnim aktivnostima. Počelo je s malim giveaway-em na Instagramu, a ubrzo je dobila donacije i počela da pomaže ljudima u potrebi. Ona lično odlučuje kome ide pomoć, vodeći se iskustvom i poznavanjem svojih mušterija, i apeluje na sve da pomognu koliko mogu.
Biznis Kurir/Mondo