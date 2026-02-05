Slušaj vest

Pripreme za specijalizovanu svetsku izložbu nisu samo organizacioni posao, već duboka urbana intervencija koja već sada menja način na koji se grad koristi, doživljava i povezuje.

Umesto pojedinačnih projekata, u toku je paralelna izgradnja potpuno nove gradske logike: reke se ponovo uvode u saobraćajni sistem, železnica se vraća u fokus javnog prevoza, a delovi grada koji su decenijama bili na margini dobijaju novu namenu i sadržaje.

Povratak Save u život grada

Jedan od najupečatljivijih zahvata odvija se duž obale Save, na potezu od Ušća do Brankovog mosta. Taj prostor se iz zapuštene tranzitne zone pretvara u savremeno međunarodno pristanište, osmišljeno da primi rečne kruzere i veliki broj gostiju tokom Expa. Novi pristani, šetališta i biciklističke staze neće služiti samo posetiocima izložbe, već trajno menjaju odnos Beograda prema reci kao javnom prostoru.

Rečni saobraćaj dobija stratešku ulogu – kao alternativa drumskom i železničkom prevozu i kao način da se gradski pritisak tokom velikih događaja ravnomernije raspodeli.

Novi saobraćajni kostur grada

Expo 2027 je poslužio kao povod za temeljno „preslaganje“ saobraćajne infrastrukture. U planu su novi bulevari koji povezuju obalu, Expo zonu i auto-puteve, uz jasno razdvajanje lokalnog i tranzitnog saobraćaja. Poseban akcenat stavljen je na pešake i bicikliste, sa višekilometarskim bezbednim koridorima koji prvi put sistemski povezuju Novi Beograd, Surčin i centralne gradske zone.

Ključnu ulogu ima i nova železnička pruga koja će povezati aerodrom, Expo kompleks i centar grada. Time Beograd dobija brzu, pouzdanu i kapacitetnu vezu koja će, i nakon 2027, ostati jedan od najvažnijih elemenata urbane mobilnosti.

Nacionalni stadion kao novo urbano sidro

U središtu Expo zone niče Nacionalni stadion, objekat koji prevazilazi sportsku funkciju. Sa desetinama hiljada mesta, savremenim arhitektonskim rešenjem i integrisanim zelenim površinama, stadion je zamišljen kao simbol novog razvoja grada. Oko njega se formira čitav niz pratećih sadržaja – sajamski prostori, hoteli i komercijalne zone – koji bi trebalo da žive i nakon završetka izložbe.

Kultura i nauka u zelenom okviru

Paralelno sa infrastrukturom, Beograd dobija i nove kulturno-naučne tačke. Akvarijum i nova zgrada Prirodnjačkog muzeja u parku Ušće projektovani su tako da ne naruše, već da dodatno naglase zeleni karakter prostora. Posebna pažnja posvećena je očuvanju postojećeg drveća, uz planove za sadnju novih stabala i unapređenje sistema navodnjavanja.

Ovi objekti nisu zamišljeni kao privremene atrakcije Expa, već kao dugoročna investicija u obrazovanje, turizam i javni život grada.

Grad spreman za milione posetilaca – i za život posle toga

Logistika dolaska i kretanja miliona ljudi podrazumeva i prilagođavanje javnog prevoza, nove linije, specijalizovana vozila i bolju povezanost aerodroma, železničkih i autobusnih terminala. Čak i intervencije poput pretvaranja Starog železničkog mosta u pešačko-biciklističku vezu nose simboliku povezivanja starog i novog Beograda.

Nasleđe Expa

Kada se reflektori ugase 2027. godine, Beogradu ostaje mnogo više od sećanja na veliki događaj. Ostaju novi bulevari i pruge, obnovljena obala, kulturne institucije, sportska infrastruktura i drugačija urbana dinamika. Expo je, u tom smislu, katalizator – povod da se ubrza ono što bi grad inače gradio decenijama.